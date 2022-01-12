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    8成已接種兩劑疫苗 柯文哲：有信心1、2個社區感染仍能擋住

    台北市長柯文哲表示，他憂心每日激增的境外移入案例，認為要有「在社區中與病毒共存」的心理準備，管制力道維持適當程度即可，國民也要有信心，即便「一、兩個社區被突破仍能擋住」。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲表示，他憂心每日激增的境外移入案例，認為要有「在社區中與病毒共存」的心理準備，管制力道維持適當程度即可，國民也要有信心，即便「一、兩個社區被突破仍能擋住」。（記者劉信德攝）

    2022/01/12 17:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市北投區今（12日）新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，市長柯文哲表示，此案病毒量低，研判為舊案、「殺傷力不大」，但他更憂心每日激增的境外移入案例，認為要有「在社區中與病毒共存」的心理準備，尤其目前台北市約80%人口已完整接種兩劑疫苗，因此管制力道仍維持適當程度，國民也要有信心，即便「一、兩個社區被突破仍能擋住」。

    柯文哲今主持台北市防疫記者會時指出，今新增的北投區確診案例於4日採檢陽性時Ct值已為34，再複檢則Ct值為40，顯示病毒量低，研判為舊案，「殺傷力不大」，但出現確診個案仍先從嚴處理，因此足跡到過的郵局、超商都先停業消毒，經確認危險性低則解除警報。

    境外移入92例 柯文哲：匪夷所思

    但國內今日新增境外移入92例、其中52例為機場落地篩檢驗出，令柯文哲直呼「匪夷所思」，並強調此顯示國外疫情嚴重、來自境外攻擊嚴峻，時間拉長勢必會有破口，除非要採取更嚴厲鎖國手段，否則人民仍要有在社區中與病毒共存的心理準備。

    儘管疫情再升溫，但柯文哲認為，當前情況與去年5越本土疫情大爆發時不同，因台北市約8成人口已完整接種2劑疫苗，即便感染也多為輕症，因此暫不需要採取大動作三級警戒或停止餐飲內用等嚴厲管制措施，主張防疫與經濟間仍須取得平衡，國民也要有信心，即便是即便一、兩個社區被突破仍能擋住。

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