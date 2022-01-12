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    北市增7接種站地點曝光 柯籲週五上午先讓逾65歲預約疫苗

    台北市長柯文哲今在防疫記者會中表示，下週一起會新增7家中型疫苗接種站，並於本週五開放預約，同時提出道德勸說，呼籲讓65歲以上長者先施打疫苗。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲今在防疫記者會中表示，下週一起會新增7家中型疫苗接種站，並於本週五開放預約，同時提出道德勸說，呼籲讓65歲以上長者先施打疫苗。（記者劉信德攝）

    2022/01/12 17:26

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國內疫情升溫，近期再出現疫苗接種潮；台北市長柯文哲今表示，北市下週增設7處中型疫苗接種站，正要求各醫院全力加開量能，17日至23日預約總量能最高可達20萬人。本週五早上9點開放北市疫苗系統預約，但呼籲65歲以下民眾，中午12點過後再預約，將量能優先留給高危險的65歲以上長輩。

    北市今公布新增的7處中型疫苗接種站，包括北投區奇岩區民活動中心、士林區義信備用禮堂、大同區爵士廣場、萬華區富福區民活動中心、內湖區慈濟內湖聯絡處、信義區北市府市政大樓1樓中庭、文山區行政中心10樓大禮堂。

    柯文哲今主持北市防疫記者會指出，因第3劑疫苗間隔時間從5個月縮減為12週，使得全國600多萬人符合接種資格，但未排定優先順序，恐排擠有緊急迫切需求對象，因此北市仍保留相當大的注射量能，優先解決醫院、機場、防疫旅館人員的接種需求。

    柯文哲說，本週開出10萬量能，目前還在要求各醫院盡量加開，預計下週也可提供10萬量能，但即便如此仍會供不應求，只能再三道德呼籲，本週五早上9點重啟北市疫苗預約，請優先禮讓給65歲以上、風險較高的長輩，65歲以下民眾待中午12點過後再行預約。

    此外，柯文哲表示，部分醫院仍有提供掛號系統預約施打，此為提供有緊急出國需求等特殊狀況民眾；而台北火車站仍開設隨到隨打接種站，但主要提供無身份的外籍移工優先施打；另針對長照機構、到府服務等，仍比照過去第1、2劑疫苗接種模式，待完成規劃後將逐步進行。

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