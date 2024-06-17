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籌措赴新加坡參加國際賽旅費 屏東建國國小射箭隊學生洗車打工

建國國小射箭隊洗車打工，為要出國比賽的隊員籌措旅費。（記者羅欣貞攝）

建國國小射箭隊洗車打工，為要出國比賽的隊員籌措旅費。（記者羅欣貞攝）

2024/06/17 19:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立建國國小射箭隊將於7月赴新加坡參加國際賽，預計派出6名選手，每人約需3萬5千元旅費，隊員經專家指導後，決定洗車籌措旅費，已有多位家長與社區民眾請小朋友洗車，雖然只有6人要出國，但全隊30多人都一起幫忙洗車，展現團隊精神。

建國國小位於屏東市，是公辦公營實驗小學，該校射箭隊3月在全國青年盃射箭錦標賽中奪下1金1銅，日前參加高雄市運動會更以7金5銀3銅，創下成軍2年以來最佳戰績；校長施世治表示，隊員表現優秀，學校被通知可參加亞洲青少年射箭公開賽，決定派出6名選手，分別參加男、女團體賽，不過一人約需3萬5千元旅費，為讓孩子們為自己的夢想努力，也減輕家長負擔，學校與家長討論後，決定讓孩子洗車打工，剛好學校有一位家長從事汽車貼膜業，到校教孩子洗車技術後，大家再到自助洗車場訓練，經受訓後射箭隊員現已受理預約洗車服務。

射箭隊員巫睿靚表示，洗車的時候要注意很多細節，像工具的羊毛刷如果掉到地板上，因為會黏到很多沙石，不能直接拿起來刷車子，不然車子會出現細小刮痕。隊員陳祈恩也說，非常想去新加坡比賽，因為這將是自己第一次出國比賽。

赴新加坡參賽，學校自訂選拔標準，以雙局72箭計分，男生達660分、女生達650分，可獲洗車募款補助出國，男生達650分、女生達640分則是自費出國。

隊員李季羲受到激勵努力練習，在短期內進步60分，達到獲補助出國的標準，她說，「現在的目標就是把每台車都洗乾淨！」；目前包括盧建辰、陳祈恩、巫睿靚、李季羲等4人達到獲補助標準，其他2個名額，將在本月26日校內排名賽中決定。

射箭教練黃冠中說，每個國家都有不同的射箭文化，讓他們出去比賽是一件好事，可以看看不一樣的東西。已讓小朋友洗車的家長尤曉慧表示，她很感動，隊員的夢想就是要完成亞洲盃的射箭比賽，自己的車子被洗得很乾淨，很願意大力支持。

校長施世治強調，沒有誰有義務一定要捐錢給這些孩子出國比賽，學校希望看到孩子自食其力，為自己圓夢而努力，這才最珍貴。

建國國小表示，射箭隊洗車服務目前開放6月22日、23日、29日、30日上、下午時段預約洗車，孩子們透過洗車打工籌旅費，將會更珍惜出國比賽的機會。

學生洗起車來頗有專業架勢。（記者羅欣貞攝）

學生洗起車來頗有專業架勢。（記者羅欣貞攝）

車內清潔也不馬虎。（記者羅欣貞攝）

車內清潔也不馬虎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立建國國小發展反曲弓射箭運動，學生表現亮眼。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立建國國小發展反曲弓射箭運動，學生表現亮眼。（記者羅欣貞攝）

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