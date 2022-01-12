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    本土+3都是確診居服員接觸者 陳時中：桃機群聚有趨緩情況

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2022/01/12 16:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再增4例，包含1例北市個案陪病採檢發現，但研判是舊案，對社區影響低，其餘3例為桃園機場相關確診居服員案17472在銀行的接觸者，指揮官陳時中研判，桃機群聚案有趨緩的情況。

    今日新增4例本土病例，均為本國籍，其中1例為案17588、60多歲男性，曾打一劑莫德納，無症狀，為醫院看護，去年5月曾接觸確診個案，但去年9至12月各採檢一次，均為陰性。今年1月10日因工作需求採檢後確診，匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘匡列中。

    陳時中表示，該名陪病人員第一次採檢的Ct值為34，送到昆陽實驗室複驗，結果為40，第二次採檢則為陰性，由於去年5月曾照顧確診病人，看成是舊案，研判對社區影響低。

    其餘有3例是居服員案17472在銀行接觸者，包含案17630、20多歲女性，曾打2劑AZ疫苗，1月11日出現發燒、喉嚨不舒服，因接觸者採檢確診；案17672、20多歲男性，以及案17673、20多歲女性，相關疫苗接種與症狀都在調查中，但均因接觸者採檢確診。

    陳時中強調，案17472曾到銀行辦事 有兩個時間進入銀行，確實在那邊散開來，持續疫調中，相關接觸者已匡列。

    指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，據了解，案17472與相關個案有面對面的互動，但是不是3位都有面對面的互動，仍待了解。

    針對桃機群聚情形，陳時中認為，有趨緩的情況，目前沒有增加個案，相關人員經過二採與快篩，預計第三次核酸檢測做完後，可以更明朗。

    至於案17472乾妹妹案17507工作的電子廠，因為5名員工確診停工，而案17472照顧個案家庭的一對夫妻，包含案17574、案17470，但食品廠卻未比照辦理，引發外界質疑，陳時中解釋，食品廠已採檢300多人，裡面都是陰性，至於隔離一部分的人，疫調時也會再了解，做一個最好的判斷。

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