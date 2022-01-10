疫苗第3劑開打！ 各縣市規劃看這裡（不斷更新）

中央流行疫情指揮中心7日宣布，滿18歲以上已完整接種疫苗的民眾，只要施打第2劑後滿12週（3個月），符合接種第3劑追加劑的資格。圖為民眾施打疫苗情形。（資料照）

2022/01/10 17:32

首次上稿01/08 20:02

更新時間01/10 17:32（更新台北市施打第三劑時間、地點，高雄增開接種站）



〔即時新聞／綜合報導〕因應國內武漢肺炎（新型冠狀病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心7日宣布，滿18歲以上已完整接種疫苗的民眾，只要施打第2劑後滿12週（3個月），符合接種第3劑追加劑的資格，本報也為讀者彙整各縣市施打追加劑的相關資訊。

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【台北市】

北市第3劑疫苗預約3小時搶光 柯文哲：下週加開7處中型接種站

本土疫情再升溫，台北市疫苗預約系統，1月10日早上，追加第三劑疫苗接種不到3小時便額滿；台北市長柯文哲表示，預估到本月底，北市有110萬市民符合接種第3劑疫苗資格，市府預計下週將增開7處中型接種站提升注射量能，14日早上9點再次開放預約。

【新北市】

新北疫苗預約系統1/11日開放 下週開放中大型接種站

新北市長侯友宜表示，新北市針對疫苗接種有3大規劃，接種點及不同種類遍布新北市各區，包括合約醫療院所、中大型接種站及機動疫苗接種站，1/8起開放預約合約醫療院所疫苗門診，包括37家醫院、415家診所、29家衛生所，可接種第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納、高端疫苗。

【桃園市】

接種追加劑 1/9起設30站隨到隨打

桃市府表示，1/9起於大賣場、車站等地點開設約30處「隨到隨打接種站」，方便民眾就近施打第三劑莫德納或BNT疫苗。市府衛生局官員說，「隨到隨打接種站」每站每天提供約200百人次接種量能，目前疫苗仍有約10萬劑次，供應充足無虞，相關資訊可前往「2021桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。

【新竹縣】

竹縣6醫院開「第1、2、3劑專診」 未設戶籍也能打

新竹縣1/10起到1/16止，在新竹臺大分院生醫醫院竹北院區、中國醫藥大學新竹附設醫院、竹北東元綜合醫院、台北榮總新竹分院、竹北大安醫院、湖口仁慈醫院共6家醫院，全面加開COVID-19「第1、2、3劑專診」服務，不限戶籍，只要有意願，都可以到這6家醫院接種，未來數量仍舊充足下，這個專診服務可望持續到1月底。

另外，縣府衛生局表示，新竹縣原就有58家醫療院所從元旦起到1/14之前提供第3劑追加接種專診服務。

【新竹市】

免預約打第三劑 新竹市1/10至1/14加開三座疫苗站

新竹市長林智堅表示，新竹市約有14萬人符合此接種資格，為加速疫苗接種效率，下週一（10日）起到14日加開三座疫苗站，分別為慈濟疫苗站、體育館疫苗站、中正市場疫苗站，每週一至週五提供民眾第3劑隨到隨打服務，但不搭配四大超商禮券優惠。

【苗栗縣】

第3劑間隔縮短 苗縣72接種站隨到隨打、下週加開假日3站

苗縣府宣布除原本週一到週五72家合約醫療院所「隨到隨打」服務，1/15、1/16日加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院及苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，以接種莫德納和BNT疫苗為主。

【台中市】

中市1/7起可混打第三劑加強劑 近90萬人符合資格

台中市衛生局表示，1/7日起開放民眾施打第二劑滿3個月的民眾混打第三劑加強劑，但二劑都施打AZ的民眾，第三劑不要再施打AZ；衛生局表示，民眾施打的地點，採取診所打BNT及莫德納疫苗，醫院打AZ疫苗，而部份衛生所及診所可施打高端，而民眾只要事先預約就可施打。

中市第3劑開打擠爆接種站 17日起為長者再開43處快打站

市長盧秀燕1/9宣佈，從1月17日至21日共5天到43處快打站接種，其他65歲以下民眾則到合約醫療院所及外展接種站如東協廣場、文心森林公園、賣場等。

台中長者打第3劑 17日起開43快打站

市長盧秀燕宣佈，截至1月15日，符合第3劑接種資格民眾近62萬人，將採取分流施打，其中，為21萬名65歲長者開設快打站，從1月17日至21日共五天，於43處快打站接種，其他65歲以下民眾，則是到合約醫療院所及外展接種站，例如東協廣場、文心森林公園、賣場等處接種。

【彰化縣】

彰縣243醫療院所 可預約第3劑

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，針對高風險族群打第三劑會協調醫療院所排定施打，其餘民眾可自行與全縣243家醫療院所聯絡施打。目前全面開放民眾可至合約院所預約施打，民眾可自行至縣內243家合約院所預約接種，彰化縣合約院所名單可於「彰化縣衛生局 COVID-19疫苗接種合約院所」 網站查詢

【南投縣】

第3劑疫苗 南投86醫療院所隨到隨打

南投有86家合約醫療院所配合施打；南投衛生局表示，合約院所每個門診日提供至少一種疫苗廠牌「隨到隨打」，民眾符合接種間隔可利用衛生局網站COVID-19專區（https：//reurl.cc/95dXW8）查詢鄰近院所接種疫苗。

【雲林縣】

雲林106家院所預約後「隨到隨打」

雲林縣衛生局長曾春美指出，縣內有106家醫療院所可接種武肺疫苗，1/9日起民眾可自行預約，確定當天要施打疫苗廠牌後都可「隨到隨打」，另衛生所已陸續安排設快打站，時間在整理中會儘速公告，縣內106家合約醫療院所請至「雲林縣衛生局」官網查詢。

【嘉義縣】

武肺疫苗第3劑開放 嘉縣接種熱烈

嘉義縣政府表示，1/9日在水上國小、中埔國中、朴子國小設置大型接種站，提供全日接種，其餘鄉鎮市除了義竹鄉在中正堂辦理外，各衛生所及慢性病防治所同步提供第三劑莫德納疫苗接種。

1/10起在18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型。

【嘉義市】

嘉市約7萬人符合第三劑資格 1/22、1/23設大型接種站

嘉義市衛生局表示，東、西區衛生所及58家合約醫療院所即起提供接種第三劑疫苗服務，規劃1/15、1/16開設衛生所隨到隨打服務，1/22、1/23分別在港坪體育館及北興國中設置大型接種站服務65歲以上長者接種。

嘉市衛生局表示，58家合約醫療院所即起提供接種第三劑疫苗服務，其中50家需事先預約，許永福、葉弘貴、黃思超小兒科、欣升、大心、華陽、愛兒、欣愛診所等8家，提供門診時間隨到隨打服務，接種人數上限以醫療院所公告為主。民眾可前往「嘉義市政府衛生局 COVID-19疫苗接種資訊專區」查詢58家院所資訊。

【台南市】

台南疫苗第三劑開打 出現排隊人潮

南市衛生局宣布，將於1/10、1/13、1/14在家樂福仁德店增設BNT疫苗隨到隨打接種站。衛生局疾管科長林曉玫表示，目前疫苗量尚且充足，除1/9上午持續在麻豆衛生所、台南市立文化中心開打；1/10日下午5點半至晚間8點在永康區衛生所開設隨到隨打接種站；另外，1/10、1/13、1/14每日下午2點半至4點，將於家樂福仁德店再增設BNT接種站。

【高雄市】

高雄第3劑接種站開打首日 現場加開打線給未預約民眾

高雄市衛生局表示，1/9日起至1/14止於鳳山區大東文化藝術中心開設第3劑莫德納疫苗接種站，每天上午8點半至11點半、下午1點半至4點半提供服務，每天限量4000劑，建議想接種者事先上網「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，若有剩餘才會提供現場民眾接種。

高市衛生局疾管處長何惠彬提到，會持續評估民眾預約及接種狀況，醫療院所若有飽和的狀況，衛生局會彈性開設大型疫苗接種站。此外，高雄市加碼提供疫苗接種好康活動，1月底前75歲以上長者打任一劑都可獲500元超商禮券，18歲以上接種第1、2劑可獲200元禮券，為提升免疫保護力，符合資格民眾應盡速施打，特別是高風險工作者。

第3劑接種踴躍 高雄國際會議中心自11~13日也設接種站

高雄市除了412家合約醫療院所外，繼鳳山區大東文化藝術中心接種站後，11日至13日也增設鹽埕區的高雄國際會議中心接種站。首日原定提供AZ疫苗，但因預約民眾不多，衛生局10日下午加開疫苗種類，分別是11日上午打高端疫苗，下午打莫德納。

【屏東縣】

屏東火車站1/10至1/14下午設BNT速打站 1~3劑都能打

國內疫情升溫，本月7日起第3劑疫苗間隔縮短為12週，屏縣也陸續開設速打站，繼昨天（8日）在家樂福屏東店設站後，明天（10日）起至14日連續5天下午2點到5點也會在屏東火車站設BNT疫苗速打站，第1到第3劑都能打。

【花蓮縣】

接種第3劑 花蓮估下週6千人

花蓮縣政府1/8宣布，針對符合施打第三劑資格者，不會寄發通知單，只要完整接種二劑滿三個月，即可自行向合約醫療診所電話預約接種，第三劑疫苗不限廠牌，民眾經評估後可自行選擇合適疫苗。

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高雄市除了412家合約醫療院所外，繼鳳山區大東文化藝術中心接種站後，1月11日至13日也增設鹽埕區的高雄國際會議中心接種站。（高雄市衛生局提供）

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