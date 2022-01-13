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    高市催打75歲以上第3劑 免預約、專車接送

    高市經發局副局長高鎮遠（左二）昨帶隊至哈囉市場宣導，提醒民眾進入市場前落實實聯制登記。（記者王榮祥翻攝）

    高市經發局副局長高鎮遠（左二）昨帶隊至哈囉市場宣導，提醒民眾進入市場前落實實聯制登記。（記者王榮祥翻攝）

    2022/01/13 05:30

    高市已有6萬人完成第3劑接種

    〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕Omicron變異株來勢洶洶，加上年關將近，返鄉者日增，高雄市長陳其邁呼籲盡速接種疫苗，高雄市至昨天止已有六萬人完成第三劑接種，本週日（十六日）起將設社區接種站為七十五歲以上長輩施打第三劑，免預約，凡是有需求的長者均可申請專車接送。

    本週日起開設社區接種站

    陳其邁表示，高雄市的疫苗數量足夠，但是希望第一到三類高風險族群，以及涵蓋率不理想的七十五歲以上長輩優先施打，一月底前七十五歲以上施打第一、二、三劑，都發五百元禮券。

    月底前打第1、2、3劑 可領五百元禮券

    陳其邁也提醒，昨天入境的感染個案近九十例，代表Omicron病毒的潛伏期縮短、感染力增加，除了打疫苗增加保護力，醫院、用餐等都有加嚴措施，包括醫院及住宿型長照機構限制探病限每天一時段一人，且需完成兩劑疫苗接種，運動、唱歌、拍照、演講等都恢復戴口罩，宴席也不得逐桌敬酒敬茶，各場所需落實防疫工作。

    因應Omicron變異株引發傳播風險提升，高市經發局加強稽查市場及夜市防疫措施、籲請民眾配合，若違反規定又屢勸不聽，可處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。

    副市長林欽榮（前排左三）與左楠區議員昨天會勘清豐路路平，並檢視標線防滑標準。（記者王榮祥攝）

    副市長林欽榮（前排左三）與左楠區議員昨天會勘清豐路路平，並檢視標線防滑標準。（記者王榮祥攝）

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