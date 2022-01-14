第3劑預約爆滿 南市衛生局再增2高端接種站

COVID-19疫苗第三劑現搶打潮，自15日起衛生局已加開4個追加劑接種站，場場預約爆滿。圖為日前施打疫苗狀況。（資料照，記者王姝琇攝）

2022/01/14 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕疫情升溫，第三劑疫苗現搶打潮，自十五日起衛生局已加開四個追加劑接種站，共一萬兩千七百劑，場場預約爆滿，衛生局昨再宣布新增兩個高端疫苗追加劑接種站，十九日新營區南瀛堂八百劑、廿三日北區許石音樂圖書館一千劑高端疫苗，有需求且設籍台南的民眾可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約。

莫德納最缺 其他3種預約順暢

最缺的是莫德納疫苗追加劑，且各區衛生所大多只能現場掛號，近日天寒地凍，許多長輩一大早就去排隊等候，但更多人打不到，抱怨連連，上班族無法前去排隊，使用網路預約和電話預約都很難搶到；只有高端、AZ和BNT疫苗的預約順暢。合約院所也都分日期排定施打各疫苗第一、二、三劑，要接種第三劑的場次就更壓縮了。

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視中央撥配狀況 再加開接種站

衛生局疾管科長林曉玫表示，先前加開的追加劑接種站均已額滿，將視中央疫苗撥配狀況持續加開接種站；針對民眾反映成大醫院農曆年前疫苗門診皆已額滿，因其醫護量能相對較大，不排除近日疫苗送抵後，會再請成醫協助加開門診。

林曉玫強調，已分批向中央申請各廠牌疫苗，每週會分一至二次送抵台南，民眾無須恐慌；此外，目前長照機構只要提出申請，衛生局都會撥出疫苗劑量，並協調醫護入院幫長者施打第三劑追加劑。

中央預約平台 15日上午10點重啟

衛生局說，中央疫苗預約平台將在十五日上午十點至十六日中午十二點止重啟，提供有第三劑追加劑需求的民眾預約，預計施打日期為十七日至廿三日（以指揮中心公告為主）；中央預約平台重啟後，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」會做調整，暫定規劃提供一、二劑疫苗預約使用。而各區衛生所及部分合約門診則提供電話預約，或適度調整為隨到隨打站，市府會視現況做滾動式檢討。

高風險人員未接種兩劑 限期改善

至於強化高風險場所相關人員疫苗接種規範，市府表示，即日起將加強宣導至卅一日，並在二月一日起進行抽查，若發現從業人員未完整接種兩劑疫苗，將輔導限期改善。

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