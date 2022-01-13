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    桃園施打量爆增 近午打完千劑

    桃園市平鎮區山子頂活動中心社區疫苗接種站一大早大排長龍。（記者許倬勛攝）

    桃園市平鎮區山子頂活動中心社區疫苗接種站一大早大排長龍。（記者許倬勛攝）

    2022/01/13 12:09

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園國際機場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，本土疫情持續蔓延，桃園各社區接種站大排長龍，其中又以中壢、平鎮兩區人潮最多，清晨五、六點就有人在等候，號碼牌不到中午就全數發光，施打量爆增。

    桃市府12日起在全市設立37處社區疫苗接種站，16日前提供免預約，「單數日施打莫德納、雙數日施打BNT」的隨到隨打服務，另也開放符合第一、二劑接種資格者接種。

    桃機群聚未歇，中壢聯邦銀行健行分行12日爆發群聚感染，疫情升溫讓民眾施打疫苗的意願大增，記者實地觀察平鎮區山子頂活動中心、三安集會所，以及中壢區榮民服務處，中午前就打了近千劑。

    現場醫護人員表示，各接種站施打時間為9點，但不少民眾是在清晨5、6點時開始等候，長長人龍排到山子頂活動中心外圍，號碼牌在10點多就全數發完，備妥的1600劑莫德納疫苗在近午時已打了1000劑。

    陪同母親前往的黃小姐表示，排隊人潮將慈濟中壢志業園區包圍一大圈，從排隊到打完疫苗約花1小時，秩序還算順暢，但憂心本末倒置，導致群聚感染；另名接種的吳奶奶說，醫師仔細詢問身體狀況、過敏史等，相當仔細。

    桃園市平鎮區山子頂活動中心社區疫苗接種站一大早大排長龍。（記者許倬勛攝）

    桃園市平鎮區山子頂活動中心社區疫苗接種站一大早大排長龍。（記者許倬勛攝）

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