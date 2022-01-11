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    本土疫情升溫 東縣加開15、16兩天假日疫苗接種場次

    因應本土疫情升溫，台東縣加開15、16兩天假日疫苗接種場次。（記者陳賢義攝）

    因應本土疫情升溫，台東縣加開15、16兩天假日疫苗接種場次。（記者陳賢義攝）

    2022/01/11 11:11

    〔記者陳賢義／台東報導〕本土疫情升溫，台東縣配合中央疫情指揮中心宣布7日起追加劑由原來5個月縮短為間隔滿12週（84天）即可接種，台東縣衛生局為服務更多民眾，安排規劃縣內合約院所15、16兩天辦理假日接種場次，計加開4500人次，台東縣長饒慶鈴呼籲民眾踴躍施打疫苗，尤其是第一線防疫人員盡速接種第三劑，強化自身疫苗防護力，並務必做好自主管理，加強個人防疫措施。

    饒慶鈴表示，國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，為降低社區傳播風險，放大疫苗接種量能，15、16日加開接種場次，其中馬偕、東基為施打默德納疫苗，台北榮民總醫院台東分院開設BNT場次，16鄉鎮市衛生所提供電話預約或隨到隨打服務，滿12歲以上未完成基礎劑接種（第一劑、第二劑）及18歲以上符合追加劑民眾，盡快完成追加劑接種，提升個人及群體免疫力。

    縣衛生局表示，目前追加劑可自行選擇接種默德納 （半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗，但仍需經醫師評估後才可接種。符合接種條件民眾請依各合約院所提供預約方式進行預約接種，並依照預約時間前往，避免提早以免導致排隊等候無法保持適當間距，且進入合約院所前務必遵守防疫措施乾（濕）洗手、實聯制，若15、16日時間不能配合，中央預計15日重啟1922平台提供預約疫苗。

    各合約醫療院所預約安排接種時間及場次相關訊息，可至台東縣衛生局官網 查詢，如為18歲至未滿20歲的民眾，若自行前往接種，應攜帶家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長於現場共同簽署意願同意書。其次，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡如接種第二劑及追加劑應加帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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