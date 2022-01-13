三重疫苗接種站湧人潮 侯友宜：28日前44萬名長者接種完第三劑

侯友宜今前往三重體育館視察民眾接種疫苗。（記者周湘芸攝）

2022/01/13 10:06

〔記者周湘芸／新北報導〕新北今開放4處中大型接種站接種疫苗，其中，開放人數最多的三重體育館接種站今天一早就湧入大批人潮，市長侯友宜前往視察表示，該處接種站一天將施打5千人次，另外，新北預計2月17日至28日開放65歲以上長者分區分流分階段施打第三劑，預計44萬7千名長者都能接種完畢。

新北市針對疫苗接種有3大規劃，包括481處合約醫療院所、4處中大型接種站及3處機動疫苗接種站。中大型接種站共開放3萬300個名額，先前已預約完畢，即日起至15日陸續施打。侯友宜今視察表示，新北市動員所有接種點，一天最高可打到8萬劑量，希望以多元方式盡快讓民眾完成3劑接種。

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侯友宜也說，17日至28日開放65歲以上長輩分流、分區、分時段施打，加上1922預約系統，預計44萬7千名長輩都能在28日前完成接種。目前全市第一劑接種率已達8成1、第二劑達7成5、第三劑也已經打了10萬人，希望能衝得更高更快。

針對昨天有民眾預約不到中大型接種站前往其他縣市排隊，侯友宜說，中央配送多少就全力施打完畢，已經講好新北約有128萬人符合接種第三劑資格，中央有承諾這幾天會再配送疫苗來，相信打過第二劑的人都會來打第三劑。

衛生局表示，新北4處中大型接種站每天可接種1萬1百人，其中以三重體育館每日5千人最多、永和國父紀念館每天2千4百人、鶯歌永福宮每天1千5百人、汐止區公所每天1千2百人。

另外，衛生局補充，新北市截至今天上午9點，疫苗庫存量分別為莫德納約20萬5000劑、BNT約3萬劑、高端約1萬2000劑、AZ約5萬2000劑。

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