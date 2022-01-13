為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三重疫苗接種站湧人潮 侯友宜：28日前44萬名長者接種完第三劑

    侯友宜今前往三重體育館視察民眾接種疫苗。（記者周湘芸攝）

    侯友宜今前往三重體育館視察民眾接種疫苗。（記者周湘芸攝）

    2022/01/13 10:06

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北今開放4處中大型接種站接種疫苗，其中，開放人數最多的三重體育館接種站今天一早就湧入大批人潮，市長侯友宜前往視察表示，該處接種站一天將施打5千人次，另外，新北預計2月17日至28日開放65歲以上長者分區分流分階段施打第三劑，預計44萬7千名長者都能接種完畢。

    新北市針對疫苗接種有3大規劃，包括481處合約醫療院所、4處中大型接種站及3處機動疫苗接種站。中大型接種站共開放3萬300個名額，先前已預約完畢，即日起至15日陸續施打。侯友宜今視察表示，新北市動員所有接種點，一天最高可打到8萬劑量，希望以多元方式盡快讓民眾完成3劑接種。

    侯友宜也說，17日至28日開放65歲以上長輩分流、分區、分時段施打，加上1922預約系統，預計44萬7千名長輩都能在28日前完成接種。目前全市第一劑接種率已達8成1、第二劑達7成5、第三劑也已經打了10萬人，希望能衝得更高更快。

    針對昨天有民眾預約不到中大型接種站前往其他縣市排隊，侯友宜說，中央配送多少就全力施打完畢，已經講好新北約有128萬人符合接種第三劑資格，中央有承諾這幾天會再配送疫苗來，相信打過第二劑的人都會來打第三劑。

    衛生局表示，新北4處中大型接種站每天可接種1萬1百人，其中以三重體育館每日5千人最多、永和國父紀念館每天2千4百人、鶯歌永福宮每天1千5百人、汐止區公所每天1千2百人。

    另外，衛生局補充，新北市截至今天上午9點，疫苗庫存量分別為莫德納約20萬5000劑、BNT約3萬劑、高端約1萬2000劑、AZ約5萬2000劑。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市第3劑已6萬人接種 陳其邁：75歲以上16至30日施打免預約
    2022/01/12 17:43

    高市第3劑已6萬人接種 陳其邁：75歲以上16至30日施打免預約
    公部門歲末聚餐是否取消？侯友宜：沒把握做好防疫就暫緩
    2022/01/12 11:07

    公部門歲末聚餐是否取消？侯友宜：沒把握做好防疫就暫緩

    年節送禮自用神攻略團聚就差這一味
    過年前是否提升至三級警戒 侯友宜判斷：境外移入防線是關鍵
    2022/01/11 11:29

    過年前是否提升至三級警戒 侯友宜判斷：境外移入防線是關鍵
    北市第3劑疫苗預約3小時搶光 柯文哲：下週加開7處中型接種站
    2022/01/10 16:44

    北市第3劑疫苗預約3小時搶光 柯文哲：下週加開7處中型接種站

    Honda FIT e:HEV 內外兼具全新出擊
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播