桃園確診者到竹市用餐 急篩檢40人全陰性、餐廳停業3天清消

桃園確診者到竹市新橋韓式燒肉用餐、新竹市長林智堅表示，市府緊急篩檢、目前包括員工及用餐者40人都呈陰性，也呼籲民眾趕緊施打疫苗，市府下週起也會再增加2座疫苗站擴大提供疫苗施打。（記者洪美秀攝）

2022/01/13 11:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕中央流行疫情指揮中心昨天（12日）公布案17630的確診者足跡，新竹市長林智堅今天表示，案17630曾於8日到新竹市的新橋韓式燒肉餐廳用餐，市府接獲通知後，已要求該餐廳停業3天進行清消，未來11天改為外帶，市府也緊急通知同時段用餐48名民眾（竹市27人、外地21人）、員工13人進行採檢，目前已知27名竹市居民和13名員工採檢，共計40人PCR皆為陰性。

林智堅說，市府今天將擴大通知9日到11日，曾到訪餐廳的291名民眾進行到院採撿，結果最快明日出爐。

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林智堅表示，該餐廳昨天起停業到14日，並進行清消，市府也規範14天暫停內用服務，該餐廳若15日恢復營業，僅提供外帶服務。

林智堅強調，春節返台明後2天將是高峰潮，桃竹竹是共同生活圈，竹市4大醫院的收治量能都已整備完成，共開設專責病房的56床，協助收治桃機落地採檢陽性的確診病患。

另因應疫情變化，林智堅說，17日起再加開2座疫苗站，總計6座疫苗站，分別為竹科管理局站（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務局（新竹市中央路112號B2），提供65歲以上民眾隨到隨打疫苗接種服務，其餘民眾請到1922疫苗平台預約施打。

林智堅呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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桃園確診者到竹市護城河附近的新橋韓式燒肉用餐、新竹市長林智堅表示，市府緊急篩檢、目前包括員工及用餐者40人都呈陰性、餐廳停業3天清消，也會擴大通知用餐者來篩檢。（記者洪美秀攝）

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