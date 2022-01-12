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    「遍地烽火不如......」柯文哲：啟動專責防疫旅館收住輕症者

    台北市長柯文哲12日宣布，重啟「專責防疫旅館」收住「輕症」確診者，避免病患分散至各家醫院，拉長防線，將由劍潭青年活動中心優先啟動。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲12日宣布，重啟「專責防疫旅館」收住「輕症」確診者，避免病患分散至各家醫院，拉長防線，將由劍潭青年活動中心優先啟動。（記者劉信德攝）

    2022/01/12 16:42

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區爆發院內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，加上國內每日境外移入確診案例激增，台北市長柯文哲今（12）宣布，台北市將重啟「專責防疫旅館」收住「輕症」確診者，避免病患分散至各家醫院，拉長防線，反而提高風險，強調與其散佈各醫院造成「遍地烽火」不如「集中管理」，將由劍潭青年活動中心優先啟動。

    柯文哲今主持台北市防疫記者會指出，目前台北市境內醫院收治180名確診者，皆為輕症，並無插管重症患者，顯示此波疫情病毒傳染力雖強，但「殺傷力」低，而原戰略擬優先由聯醫和平院區、三軍總醫院2專責醫院優先收治確診者，滿額後再分送聯醫忠孝、仁愛、中興、陽明院區，但考量已出現院內感染，病患數也接近200人，將啟動專責防疫旅館收住輕症者。

    柯文哲表示，處理輕症患者最重要是隔離避免傳染他人，而不需要投入許多治療，因此若將患者分散送到各醫院、拉長防線反而增加風險、遲早出現破口，就如此次中興院區兩名護理師感染，就須關掉3間病房，「如同航空母艦一處被打一個洞、3個船艙進水」，反而造成防疫壓力。

    柯文哲說，過去五月啟動專責防疫旅館收到不錯成效，而近期也全面完成全市165家防疫旅館空調設備體檢，已有159家合格可用，將同步調度醫護天使團每日檢核運作SOP，並要求旅館落實責任制，工作人員均須符合兩劑疫苗接種規定，而劍潭青年活動中心位置獨立方便隔離，將優先啟動。

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