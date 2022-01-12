護理師男友病毒量升高 羅一鈞：研判可能遭護理師傳染

外界質疑護理師男友的檢驗Ct值較高為29、病毒量較低，是否為源頭，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，該名個案發病比較晚，且第二次採檢Ct值降為21，病毒升高，研判是護理師在病房感染再傳播出去。（圖由指揮中心提供）

2022/01/12 16:53

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區昨有2名專責病房護理師，以及其中1位的男友確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外界質疑護理師男友的檢驗Ct值較高為29、病毒量較低，是否為源頭，中央流行疫情指揮中心今日說明，該名個案第二次採檢病毒量升高，研判是護理師在病房感染再傳播出去。

昨確診的2名護理師分別為案17570的20多歲女性，曾打2劑AZ與1劑莫德納，1月9日出現喉嚨痛、發燒，經採檢確診，Ct值13；案17571為30多歲女性，也是曾打2劑AZ與1劑莫德納，無症狀，經接觸者採檢確診，Ct值15。

請繼續往下閱讀...

另外，案17570的男友也確診為案17572，是20多歲男性，曾打2劑BNT疫苗，1月10日出現喉嚨癢，經接觸者採檢確診，Ct值29。

外界質疑護理師男友的檢驗Ct值較高為29、病毒量較低，是否為源頭，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，該名個案發病比較晚，且第二次採檢Ct值降為21，病毒升高，研判是一個急性、很短期的感染，因此應該是案17570於病房感染後，傳染給他。

外界關注該醫院的人力問題，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，專責病房的護理人員都列為居家隔離，在事情發生當晚，就有另一組人力進入，進去前也確認護理站環境都清消，經採檢安全。至於傳出事發時有些護理人員被匡列仍須上完班，他解釋，主要是釐清過程可能已經在上班中，考量病人權益，也許會有一點時間差。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法