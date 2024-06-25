韓國辣椒粉也出包！ 逾8000公斤退運或銷毀

食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中有3批次、合計8280公斤自韓國進口的「辣椒粉」被驗出農藥超標。 （食藥署提供）

2024/06/25 12:50

〔記者邱芷柔／台北報導〕邊境持續「粉」緊張！衛福部食品藥物管理署今（25日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中有3批次、合計8280公斤自韓國進口的「辣椒粉」被驗出合成生長素「二四地（2,4-D）」超標，此外自印尼進口的「調味料（白胡椒粉）」及知名咖哩品牌自馬來西亞進口的「咖哩粉」分別被檢出農藥賽速安、磷化氫超標，違規產品均依規定在邊境被退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，「沅信企業有限公司」從韓國進口的3批「辣椒粉」被檢出二四地，其農藥殘留容許量為0.05PPM，三批超標產品驗出濃度介於0.07PPM到0.08PPM之間，共計8280公斤依規定退運或銷毀，「同產地、同號列」近6個月來累計已有9批違規。

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食藥署統計近半年邊境受理韓國報驗的辣椒粉有56批，檢驗不合格批數為9批，不合格率16.07%，檢驗不合格原因都是農藥殘留不合格，包括克美素、依芬寧、二四地、氟尼胺、得克利等。

辛香料違規方面，除上述韓國辣椒粉，還有自印度進口的「乾辣椒段」540公斤及印尼進口的「調味料（白胡椒粉）」86.5公斤，分別被驗出殘留農藥芬普尼0.032ppm及賽速安0.12ppm，皆因超出容許量依規定退運或銷毀。

此外，旗下有著名「佛蒙特咖哩系列」的台灣好侍食品股份有限公司，自馬來西亞進口的一批「咖哩粉」被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm違規，食藥署依業者檢附成分比例表換算，其產品成分包括薑黃、芫荽、馬芹、肉豆蔻、小茴香、黑胡椒、葫蘆巴、蒔蘿、大茴香子、小荳蔻、芹菜籽、百里香、八角、月桂葉、迷迭香、鼠尾草等，皆因不得檢出或超標違規，總重1100公斤依規定退運或銷毀。

林金富強調，食藥署自今年3月6日起到明年3月5日止，不分國別對於輸入的辣椒粉（乾）在邊境採監視查驗，並擴大把辛香料「咖哩粉」納入監視查驗對象，須100%抽驗蘇丹紅及農藥合格以後才可以輸入。

台灣好侍食品股份有限公司自馬來西亞進口的一批「咖哩粉」被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm違規。（食藥署提供）

印尼進口的一批「調味料（白胡椒粉）也被檢出農藥殘留超標。（食藥署提供）

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