又抓到「蘇丹紅」！ 印度進口200公斤紅椒色素 邊境攔下全銷毀

一批自印度輸入的「紅椒色素」遭檢出蘇丹色素四號，全數200公斤在邊境銷毀不得退運。 （食藥署提供）

2024/06/18 12:16

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（18日）公布最新邊境查驗不合格名單，一批自印度輸入的「紅椒色素」遭檢出蘇丹色素四號，全數200公斤在邊境銷毀不得退運；另有兩批來自馬來西亞的黑胡椒原粒，共1.5萬公斤被檢出農藥殘留超標。

食藥署副署長林金富表示，「億元食品股份有限公司」自印度進口一批「紅椒色素」，在邊境被檢出蘇丹色素四號14ppb，共200公斤產品已全數銷毀，針對業者將從今年5月24日起至明年5月23日，在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗合格才可以輸入。

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另「新光洋菜企業股份有限公司 」自馬來西亞輸入2批黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥賽速安0.07到0.08ppm；林金富說，賽速安是一種殺蟲劑，依「農藥殘留容許量標準」容許量為0.05ppm，因此該產品被判定不符合規定，共1.5萬公斤產品於邊境退運或銷毀。

林金富指出，蘇丹紅辣椒粉事件後，針對所有國家輸入辣椒粉（乾）、胡椒粒採逐批監視查驗，若檢出蘇丹色素，將持續監視查驗一年，後再視情況延長或調整抽驗頻率；提升邊境管理措施以來，已有4批產品被驗出蘇丹紅須強制銷毀，前3批均為自中國進口的辣椒粉。

食藥署公布最新邊境不合格名單共有13項，其中有「農藥殘留」問題的包括日本的蜜柑、緬甸的綠豆、越南的新鮮芹菜及兩批馬來西亞的黑胡椒原粒；中國的紫錐菊提取物、印尼的蝦味生脆片則有「防腐劑不符規定」；澳大利亞鹿胎盤乾燥粉末、中國鹽漬箭竹筍則是「漂白劑含量不符規定」；馬來西亞雙色番薯脆片「甜味劑」違規；中國進口的凍黑皮刀和木製餐具，分別為重金屬含量違規及溶出試驗不合格。

兩批來自馬來西亞的黑胡椒原粒，共1.5萬公斤在邊境被檢出農藥殘留超標。 （食藥署提供）

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