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    追加劑單日打14.8萬人次創新高 陳時中：1922平台重啟媒合會更快

    全民搶打武漢肺炎疫苗，指揮中心統計昨追加劑接種超過14.8萬人次，為追加劑開打以來的單日最高紀錄。（圖由指揮中心提供）

    全民搶打武漢肺炎疫苗，指揮中心統計昨追加劑接種超過14.8萬人次，為追加劑開打以來的單日最高紀錄。（圖由指揮中心提供）

    2022/01/12 16:37

    〔記者林惠琴／台北報導〕全民搶打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，中央流行疫情指揮中心統計昨追加劑接種超過14.8萬人次，為追加劑開打以來的單日最高紀錄，指揮官陳時中指出，以接種莫德納11.5萬人次以上最多，預計1922疫苗預約接種平台重啟後，媒合速度會快一點。

    台大公衛學院教授陳秀熙今日指出，國內面臨疫苗保護力失效的問題，呼籲盡快接種追加劑，若能以1天20萬人次的速度接種，估計2月初疫情能獲控制。

    根據指揮中心統計，COVID-19疫苗昨接種20萬5474人次，其中追加劑接種14萬8986人次最多，指揮中心發言人莊人祥證實是追加劑開打以來，打最多的一天。

    陳時中指出，以莫德納打11.5萬人次以上最多，以這樣的數字，恐怕還沒有達到20萬人次，強調1天要打30、40萬劑或40、50萬劑都沒問題，預計待1922疫苗預約接種平台重啟後，媒合速度會快一點。

    針對基層診所反映政府限制1瓶莫德納疫苗最多抽20劑，但明明可抽到30劑，認為應該妥善運用，陳時中則說明，根據疫苗仿單，抽到第20劑時，就會有感控的問題，因此在沒有特殊的情況下，按照仿單執行。

    另外，有民眾反映打疫苗未領到200元禮券或衛教品，陳時中指出，目前針對打第1、2劑疫苗，到月底都有提供，且沒有限量，只是相關單位發送可能因為數量起伏而有困難或準備不及所致。

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