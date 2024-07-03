台中交通主題公園寓教於樂 兒童騎划步車看號誌、標線「行駛」

台中泉源公園是首座戶外兒童交通主題公園，讓兒童休閒兼學交通安全。（市府提供）

2024/07/03 18:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建設局在東區泉源公園打造首座戶外兒童交通主題公園，公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，不僅提供市民休閒娛樂空間，還能讓兒童在模擬交通環境中，學習交通規則和增強交通安全意識。

台中市政府打造人本道路通行環境，除持續提升道路及公園建設，建設局更多元宣導「以人為本」用路理念，更透過「台中美樂地計畫」在東區泉源公園打造首座戶外兒童交通主題公園，公園內設有道路號誌、標誌、標線等設計，讓兒童從中學習包括路口停看聽等交通安全概念。

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此外，現在不少幼兒均會使用划步車，公園內休閒還能學習循道路號誌、標線「行駛」，盼讓兒童在模擬真實交通環境中，學習交通規則和安全知識。

建設局長陳大田指出，兒童是人本交通安全教育的重要對象，透過寓教於樂的方式，讓小朋友從小養成良好的人本交通觀念，「兒童交通主題公園」讓公園除休閒功能多，更多了教育功能，盼在潛移默化中塑造兒童從小建立好的交通習慣，未來將持續推動人本環境建設及各項計畫和活動，致力提升市民的交通安全意識。

配合暑假到來，建設局訂7月6日上午9點在「泉源兒童交通主題公園」，首次舉辦戶外交通宣導闖關活動，現場將準備多個有趣關卡，並特別邀請廣受小朋友喜愛的「救援小英雄波力Poli」與大家互動，透過遊戲宣導交通知識。

台中泉源公園是首座戶外兒童交通主題公園，讓兒童休閒兼學交通安全。（市府提供）

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