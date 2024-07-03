高市一工地3度檢出孳生登革熱病媒蚊 勒令停工清理環境噴藥

高市同一工地3度檢出孳生登革熱病媒蚊，防疫團隊巡檢水桶，並勒令停工清理環境噴藥。（高市衛生局提供）

2024/07/03 18:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市建築工地成為登革熱高風險場域，若未妥善清除積水，可能孳生大量病媒蚊，為防範登革熱疫情於工地爆發流行，衛生局及工務局持續針對轄內建築工地進行環境稽查與輔導，3度稽查永大正營造位於三民區鼎泰里內一處建築工地，包括水桶、帆布、洩水孔及地面積水有孳生病媒蚊幼蟲，立即責令該工地停工，徹底進行環境整頓及噴藥滅。

衛生局今指出，經巡查發現該工地內水桶、帆布、洩水孔及地面積水，竟然3次查到有孳生病媒蚊幼蟲，衛生局於昨（2）日責令該工地停工，徹底進行環境整頓及噴藥滅蚊。

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衛生局說明，高市轄內建築工地承造人應設置登革熱防制專責人員，並落實登革熱自主管理計畫，主動針對可能孳生病媒蚊場域巡查丶清理，尤其應留意地面、陽台、樹穴、陰井、邊溝等易積水孳生病媒蚊之處，並避免露天堆置容器雜物。

此外，針對電梯機坑亦應裝設攔網，避免瓶罐掉落堆置機坑積水產生病媒蚊；針對工地內無法清除的積水，應至少每7至10天投（噴）藥一次或採取抽乾等措施，如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰，若環境維護不良，經衛生局查獲工地一年內孳生病媒蚊3次以上，則勒令停工至少3日至複查改善為止。

高市防疫團隊將轄內大型建築工地列為登革熱高風險場域，加強巡查，今（113）年截至目前累計稽查建築工地227處，查獲72處（陽性率31.7%）工地孳生病媒蚊，累計共5處建地因環境維護管理不良，多次查獲孳生病媒蚊，責令停工改善，包括和築建設位於苓雅區意誠里、三民區寶珠里、小港區順苓里3處工地，德昌營造位於鳳山區忠誠里工地，永大正營造位於三民區鼎泰里工地。

高市同一工地3度檢出孳生登革熱病媒蚊，勒令停工清理環境噴藥。（高市衛生局提供）

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