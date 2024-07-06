台東熱氣球開幕遊客似減少 縣府：後勢看好、快來體驗

今年熱氣球活動今早在鹿野高台開幕。（記者劉人瑋攝）

2024/07/06 08:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府一年一度的熱氣球活動，今天早上5點左右在鹿野高台登場，約萬名遊客欣賞熱氣球悠遊縱谷，從以往畫面比對，今年人數似乎不如往年，但縣府表示，今年首度以手機訊號觀測人數，無法與往年有效比對，相信在活動開始之後人潮會陸續增加，此時是更能自由從容旅遊的好時機，歡迎來台東看熱氣球。

今年正逢熱氣球活動舉辦第14週年，台東縣長饒慶鈴表示，活動期間準備了48顆來自世界各國的熱氣球，今天早上有半數熱氣球參加開幕，展開為期45天的活動。

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縣府表示，今年熱氣球當中最特別的是，國際知名時尚品牌COACH斥資千萬經費打造包包球也首次亮相，但因為運送問題，特殊造型的熱氣球要到18日才會送抵。

今天同時也是鹿野高台近期遊客最多的一天，高台山坡上在天還沒亮時已聚集了許多遊客，但相較以往山坡上坐得滿滿人潮有所差距。

縣府表示，根據手機訊號可觀察出大約有9000名遊客，其中7成都是外地人，若加上兒童的數量，保守估計約有1萬5000人，由於以往都是依照現場人數目測推估，今年首度以較科學方式查證，因此實在難以有效比對。

縣長饒慶鈴表示，今天只是開幕，期待接下來人潮陸續增加，再者以疫情後報復性旅遊相較的基準點實在不甚客觀。而日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎則是看好，他表示已有在台灣日本友人詢問台東熱氣球資訊，加上台東的食物特別美味，更有得天獨厚的風景，相信也能吸引許多日本遊客前來台東旅遊。

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