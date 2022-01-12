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    高市第3劑已6萬人接種 陳其邁：75歲以上16至30日施打免預約

    高雄市長陳其邁（中）呼籲第1至3類及75歲以上高風險族群，盡快施打第3劑疫苗。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（中）呼籲第1至3類及75歲以上高風險族群，盡快施打第3劑疫苗。（記者李惠洲攝）

    2022/01/12 17:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕Omicron來勢洶洶，加上年關將近，返鄉過節的人日增，高雄市長陳其邁今（12日）呼籲盡速接種疫苗，目前高雄市已有6萬人完成第3劑接種，高雄將設置社區接種站，16至30日為75歲以上長輩施打第3劑，和前2劑一樣免預約、亦有專車接送。

    陳其邁表示，目前高雄市的疫苗數量足夠，但是希望兩大族群優先施打，第一為第1到3類高風險族群，包括醫師、防疫人員、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、邊境海關、機場工作人員等優先施打，第二就是涵蓋率不理想的75歲以上長輩，為鼓勵高齡長者接種，1月底前75歲以上施打第1、2、3劑都發500元禮券。

    陳其邁說，今天入境的感染個案高達90例左右，代表Omicron病毒的潛伏期縮短、感染力增加，提醒大家打疫苗還是最具保護力的工具；此外，包括醫院、用餐、拍照等都加嚴措施，包括醫院及住宿型長照機構限制探病為每天一時段限1人，且需完成2劑疫苗接種，運動、唱歌、拍照、演講等都恢復戴口罩，宴席也不得逐桌敬酒敬茶，各場所落實防疫工作。

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