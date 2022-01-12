本土疫情升溫？ 陳時中：有脈絡可循正在收斂中

指揮中心指揮官陳時中今（12日）表示，現在雖沒辦法完全證明傳染途徑，但均有脈絡可循，相關連結越來越清楚，本土疫情已在收斂中。（圖由指揮中心提供）

2022/01/12 16:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕境外移入個案持續維持高峰，本土疫情也尚未看到「加0」，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）表示，現在雖沒辦法完全證明傳染途徑，但均有脈絡可循，相關連結越來越清楚，本土疫情已在收斂中。

陳時中分析，從桃機事件來看，可分為清潔人員、防疫計程車、保全、手推車等4大類。清潔人員從指標個案的基因定序，可發現與其他確診者是能串起來的，其中清潔人員案17390再串起歌友會，歌友會共檢驗了770人中有3人採陽，其中1名確診者在傳給小孩，從社區監測看起來沒有再擴大。

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手推車的部分有2例確診，其中1例與擔任居服員的妻子有連結，妻子傳給乾妹，乾妹傳到電子廠，電子廠280位做居家隔離，匡列採檢後有5位確診。另外妻子又傳給小孩，小孩傳給安親班同學，安親班同學再傳給媽媽。妻子的居家服務家庭也有確診，基因定序都是相同的。

另外計程車司機基因定序與上述是不同串，經過擴大匡列二採，並無新增個案，若三採仍無新增，或者新增個案已被匡列隔離，那麼也就表示此線已經控制住。

陳時中也說，北市2名護理人員及1名密切接觸者共3例確診，北市努力匡列，目前也沒有擴大跡象，由於確診的2名護理人員，確診前兩天才做過PCR，整個感染時序很完整，對社區的風險相對小。而食品廠也做了大量篩檢，整個疫情是在收斂中。

陳時中強調，確實辛苦了一陣子，希望儘快抓出關聯性，目前看起來，基本上都是可以串再一起，相關脈絡是清楚的，對社區的威脅當然要注意，但目前看起來是慢慢在控制中。

對於有醫師指出一般的醫療口罩擋不住Omicron，建議要戴N95口罩，對此陳時中也回應，N95口的當然密合度確實比較好，但仍要衡量日常生活中是否戴得住以及有沒有必要戴。他表示，國內目前N95口罩存量約1千多萬，如果大家都戴確實會不夠，但日常生活其實不需要戴到N95口罩，應留給高風險場域，會接觸到高風險場域時再來戴。

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