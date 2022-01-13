醫護照顧確診者染疫 醫師怒：有患者擅關病房排氣設備

台北市立聯合醫院不具名醫師表示，病人認為專責病房抽風設備太吵雜自行關閉，讓病房失去負壓情況。（台北市醫師工會提供）

2022/01/13 10:15

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市近來發生多起醫護人員因照顧確診者染疫的本土個案，有醫護人員表示，現在境外移入確診個案多屬無症狀或輕症，卻有部分確診者將病房當作飯店，甚至擅自關閉病室內抽風設備，讓病房失去負壓狀況，造成醫療人員安全危機。

台北市立聯合醫院不具名醫師表示，境外確診可能因為是Omicron變種病毒或已接種疫苗，主要是輕症，但其中過半是外籍人士，部分確診者會提出額外要求，醫護不配合就拒絕藥物、抽血行為，或是自行點外送餐點，請醫護協助取餐，專責病房醫護人員因希望避免摩擦偶爾讓步。醫師表示，之前更有病人認為專責病房抽風設備太吵雜自行關閉，讓病房失去負壓情況，擅自關閉抽風設備、頻繁要求送餐也增加照護醫護風險。

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台北市醫師工會表示，病室內負壓或通風設備對醫療安全極重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險，也增加醫護心理負擔。希望主管機關針對擅自關閉排風設施的危險行為，以傳染病防治法或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員安全。

工會表示，現在歸國入境確診患者一律快速送往醫院隔離，醫院也要額外準備更多病房空間，造成急性醫療資源缺乏與急診病人更漫長等候。已有許多專家學者提出提前解隔方案或呼籲設立集中檢疫所，但工會提醒，集中檢疫所或加強型防疫旅館都要採取與輕症確診病房相當規格通風排氣措施，才能確保工作人員的安全。

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