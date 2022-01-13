基隆醫療院所出現打疫苗排隊潮 子女不忍父母受寒代排隊

基隆市中正路新昆明醫院今天早上出現排隊打疫苗人潮，民眾大排長龍希望能優先打完疫苗，增加防禦力。（記者俞肇福攝）

2022/01/13 11:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到桃園疫情影響，基隆市民眾接種疫苗出現排隊人潮，基隆市中正路新昆明醫院一早就出現符合資格者大排長龍，最早的不到6點就來，排隊人龍200多人。由於基隆今早氣溫低，排隊接種疫苗的民眾頂著寒風，十分辛苦，隊伍中多為長輩，偶爾出現幾個年輕人，原來是子女擔心父母親受寒代為排隊，等快輪到接種疫苗，再請長輩出來施打。

隨著桃園疫情升溫，基隆市各地有接種疫苗的診所出現排隊人潮，民眾多認同打疫苗增加防禦力，有人5、6點就來排隊，民眾說，因為看到疫情變嚴重，想早點打比較心安；還有一名男子說，他今天上午特別請假幫70幾歲的老爸爸排隊，不忍心父親一早為了打疫苗就來排隊吹冷風。

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基隆市昨天上午在市立體育館大型施打站開打，現場大排長龍，第一天民眾施打情形非常踴躍，市府表示，基隆市疫苗量很足，大家都打得到，不用搶。各大小醫療院所則是隨到隨打，但有的要先預約，施打速度因限於人數，會比較慢，但有不少民眾想早點打，因此部分較大型醫院人潮湧現。

基市府說，65歲以上的長者，會分兩階段集中造冊到各區施打站施打莫德納半劑，第一階段68歲以上（含原住民58歲以上）從1月17日到21日；第二階段訂於1月23日至25日進行，針對65-67歲（含55-57歲原住民）集中施打疫苗。一般民眾也可選擇就近醫療院所施打疫苗，省去更多等待的時間。

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