疫情升溫憂醫療量能吃緊 侯友宜：做好輕、重症分流

武肺疫情升溫，外界憂心醫療量能不足，新北市長侯友宜表示，專責病床分階段開設中，目前提供50％，還有50％可使用。（記者賴筱桐攝）

2022/01/13 11:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，本土群聚事件擴大，且境外移入個案暴增，外界憂心醫療量能不足。新北市長侯友宜今天表示，專責病床分階段開設中，目前提供50％，還有50％可使用，並持續支援桃園，未來必須做好兒童收治與輕、重症分流的準備。

針對醫療量能議題，侯友宜今天出席新莊哈客館開幕典禮表示，新北市一開始就支援桃園，現在專責病床分階段開設當中，目前提供50%，還有50%空床可運用，目前持續開設專責病床數量，但最重要的是輕、重症分流收治，此外，兒童收治必須做好萬全準備，因為這一波感染兒童所占比例比以往高出很多。

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衛生局表示，原本新北市專責病床僅開設122床，但持續擴充量能，截至今天上午，新北專責病房（包含ICU）已開設385床，使用83床。

侯友宜說，現階段集中檢疫所都由中央掌控，未來盤點輕、重症分流的醫療量能時，要想辦法把輕症患者移到集中檢疫所安置，就像許多防疫旅館都是集中檢疫所改造的，現在改回來有一定的困難度，因此必須尋找更多集中檢疫所加入醫療量能的行列，及早因應準備，中央與地方政府必須併肩作戰。

侯友宜表示，新北市的疫情雖然穩定控制中，目前持續支援桃園，相對也要跟台北市併肩作戰，北台灣不分你我，大家資源共享，新北市該提供的醫療量能，一定盡全力提供。

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