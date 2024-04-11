藍營批中央無視淡水河清淤 綠營批勿噴政治口水

順風「八里－淡水」渡輪昨擱淺，51名乘客獲救。（新北市交通局提供）

2024/04/11 22:04

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批中央對淡水河清淤視而不見 新北議會藍營籲經費協助

〔記者黃子暘／新北報導〕航行於淡水至八里的渡輪昨（10日）擱淺，新北市府要求業者暫停行駛，新北市議會國民黨團今（11日）更批中央對淡水河清淤需求視而不見，民進黨團反擊稱，淡水河道治理牽涉中央、地方多個單位，擱淺可能是意外事件，第一時間就砲打中央，只會造成失焦。

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黨團總召集人張維倩、副召集人張錦豪說，目前船家在每艘船皆配聲波探測設備，可以預判河底地形，大乾潮時航道營運應有所應變，擱淺事件仍不排除為意外事件；淡水河道清淤是中央與地方通力合作的項目，每年淤積時市府才要求中央協助清淤，是頭痛醫頭腳痛醫腳；經濟部於2021年已召開分工會議釐清，新北市府現正辦理「辦理八里客船碼頭周邊水域與航道淤積改善評估暨八里與淡水客船碼頭設施改善評估」案，234萬元經費也經市議會同意墊付，目前交由市府水利局辦理，後續規劃執行仍需中央與地方合作，責任全權歸咎中央過於輕率。

幹事長廖宜琨、書記長陳乃瑜呼籲市府盡速釐清擱淺原因，並確認在安全無虞之下，盡速恢復航道通行，降低民眾通行不便，也要協助業者維護日後航行的安全；遺憾看到國民黨團對淡水河淤積問題一味批評中央、見獵心喜，牽扯無意義的政治語言無助事件改善，黨團重視中央、地方權責的劃分與協調，要求相關經費盡速到位，也在安全無虞之下復航，提出具體相關改善方案，呼籲有心人士別利用政治口水把淡水河淹滿。

民進黨團指出，淡水至八里的渡輪航線屬於居民日常交通，縱使市府安排接駁專車，居民通勤仍要花費更多時間，請市府在確認安全無虞後，儘速恢復航道通行。

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