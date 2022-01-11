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    過年前是否提升至三級警戒 侯友宜判斷：境外移入防線是關鍵

    針對過年前疫情是否提升為三級警戒，新北市長侯友宜認為，只要全力守住境外移入防線，境內全力戒備，嚴格落實目前的防疫策略，才是最重要的工作。（記者賴筱桐攝）

    針對過年前疫情是否提升為三級警戒，新北市長侯友宜認為，只要全力守住境外移入防線，境內全力戒備，嚴格落實目前的防疫策略，才是最重要的工作。（記者賴筱桐攝）

    2022/01/11 11:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，預估春節前將是疫情高峰期，民眾關心是否提升為三級警戒。對此，新北市長侯友宜表示，境外移入防線是關鍵，只要全力守住，境內全力戒備，嚴格落實目前的防疫策略，盡快施打第3劑疫苗，才是當前最重要的工作。

    針對台北市將恢復校園午餐隔板，侯友宜表示，學校防疫將採取嚴格落實的方式管理，保護孩子們的健康一刻都不能等，新北市很早就要求市民戴口罩、量體溫、勤洗手，所有中央加嚴的規定全部落實執行，針對公有場館及宗教活動，提醒主辦單位自動把人數降載、空間拉大、適當保持距離，參加者一定要戴口罩，上從市長到區公所、里幹事全力執行。

    侯友宜強調，新北市面對桃園社區傳播鏈的個案發生已全力戒備，北北桃是共同生活圈，新北市不可能置身度外，桃園與台北的確診個案涉及新北的部分，市府隨時掌握，配合精準疫調、快速廣篩，新北市有31處社區篩檢站，歡迎民眾多加利用，把隱形傳播鏈找出來，全民戒備、戒慎恐懼，度過平安的春節。

    至於過年前是否可能提升為三級警戒，侯友宜認為，境外移入的防線是最重要的關鍵點，只要全力守住，境內全力戒備，將疫情阻絕於境外，按照目前的防疫策略嚴格落實，並且趕快施打第3劑疫苗，再戴上口罩等於是第4劑疫苗，這比升級與否還重要，現階段市民配合政府政策施打第3劑疫苗，落實所有防疫措施，才是最重要的工作。

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