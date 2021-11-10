廢棄蚵棚長出珊瑚礁群 自然驚奇令人嘆為觀止

菜園廢棄蚵棚長出野生珊瑚礁群，令外界嘖嘖稱奇。（海洋保育志工隊提供）

2021/11/10 16:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公菜園內海為牡蠣養殖重鎮，但長期種植單一物種，導致水質出現惡化，但卻不乏自然界驚奇，廢棄蚵棚竟自動長出野生珊瑚礁群，令人嘖嘖稱奇，不解珊瑚礁也能「移花接木」，在廢棄的蚵棚中成長，專家表示有苗附著在基質上。

珊瑚礁為海洋自然生態重要一環，自成一生態系統，多年來澎湖縣各界積極復育珊瑚，在馬公鎖港杭灣海域種植珊瑚花園有成，近年來發展成為潛水觀光勝地，但投入相當大的人力與經費，才能有現在的成果；不料在菜園海域廢棄蚵棚，卻能自動長出野生珊瑚礁群，讓人感受到大自然鬼斧神工的潛力。

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菜園養殖業者黃再和帶領海洋保育志工隊隊員，參觀其中一組，放任其自生自滅的蚵棚，沒想一串串廢棄的牡蠣殼上，竟然自然附著許多的珊瑚蟲，僅短短兩年多的時間，就長出成串的珊瑚，復育效果似乎比政府單位的成效更佳，值得珊瑚培育機構前往探訪與學習。

由於菜園海域內海水質交換率較低，近年來有惡化情形，同時水深不到十米，而懸空蚵架最深也僅有二米，能夠生長出對生態相當敏感的珊瑚礁群，讓外界百思不得其解；根據一位不願具名的澎湖珊瑚專家表示，由菜園蚵棚長出的野生珊瑚礁群，應為軸孔珊瑚屬的物種，形成原因是有苗附在基質上逐漸長成。

澎湖珊瑚專家表示，蚵棚長出的珊瑚為軸孔珊瑚屬。（海洋保育志工隊提供）

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