為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    廢棄蚵棚長出珊瑚礁群 自然驚奇令人嘆為觀止

    菜園廢棄蚵棚長出野生珊瑚礁群，令外界嘖嘖稱奇。（海洋保育志工隊提供）

    菜園廢棄蚵棚長出野生珊瑚礁群，令外界嘖嘖稱奇。（海洋保育志工隊提供）

    2021/11/10 16:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公菜園內海為牡蠣養殖重鎮，但長期種植單一物種，導致水質出現惡化，但卻不乏自然界驚奇，廢棄蚵棚竟自動長出野生珊瑚礁群，令人嘖嘖稱奇，不解珊瑚礁也能「移花接木」，在廢棄的蚵棚中成長，專家表示有苗附著在基質上。

    珊瑚礁為海洋自然生態重要一環，自成一生態系統，多年來澎湖縣各界積極復育珊瑚，在馬公鎖港杭灣海域種植珊瑚花園有成，近年來發展成為潛水觀光勝地，但投入相當大的人力與經費，才能有現在的成果；不料在菜園海域廢棄蚵棚，卻能自動長出野生珊瑚礁群，讓人感受到大自然鬼斧神工的潛力。

    菜園養殖業者黃再和帶領海洋保育志工隊隊員，參觀其中一組，放任其自生自滅的蚵棚，沒想一串串廢棄的牡蠣殼上，竟然自然附著許多的珊瑚蟲，僅短短兩年多的時間，就長出成串的珊瑚，復育效果似乎比政府單位的成效更佳，值得珊瑚培育機構前往探訪與學習。

    由於菜園海域內海水質交換率較低，近年來有惡化情形，同時水深不到十米，而懸空蚵架最深也僅有二米，能夠生長出對生態相當敏感的珊瑚礁群，讓外界百思不得其解；根據一位不願具名的澎湖珊瑚專家表示，由菜園蚵棚長出的野生珊瑚礁群，應為軸孔珊瑚屬的物種，形成原因是有苗附在基質上逐漸長成。

    澎湖珊瑚專家表示，蚵棚長出的珊瑚為軸孔珊瑚屬。（海洋保育志工隊提供）

    澎湖珊瑚專家表示，蚵棚長出的珊瑚為軸孔珊瑚屬。（海洋保育志工隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    報復性出遊重創珊瑚礁生態 小琉球比墾丁還嚴重
    2021/11/07 07:28

    報復性出遊重創珊瑚礁生態 小琉球比墾丁還嚴重
    珊瑚復育加大力道！澎湖廣召社區學校民間企業一起來
    2021/09/02 12:45

    珊瑚復育加大力道！澎湖廣召社區學校民間企業一起來

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    熱浪襲擊、人為破壞 南方四島珊瑚礁面臨嚴苛考驗
    2020/08/09 14:59

    熱浪襲擊、人為破壞 南方四島珊瑚礁面臨嚴苛考驗
    攝影師驚嘆！東海岸「珊瑚礁」光影變身「大棕熊」
    2020/07/29 09:47

    攝影師驚嘆！東海岸「珊瑚礁」光影變身「大棕熊」

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    澎湖南方四島開放水域遊憩 9月前賞海底薰衣草森林
    2020/06/26 19:38

    澎湖南方四島開放水域遊憩 9月前賞海底薰衣草森林
    澎湖珊瑚花園淨灘 台北關渡扶輪社連續3年渡海協助
    2019/07/26 20:23

    澎湖珊瑚花園淨灘 台北關渡扶輪社連續3年渡海協助
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播