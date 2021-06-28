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    力挺屏東農民！民進黨高市議員揪團購買枋山芒果直送日本致謝

    民進黨高市議員康裕成（前任議長、麥克風前）號召黨籍議員購買枋山芒果，直送日本表示謝意。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員康裕成（前任議長、麥克風前）號召黨籍議員購買枋山芒果，直送日本表示謝意。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/28 13:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕近日傳出屏東Delta變種病毒入侵枋山地區，造成當地盛產芒果訂單遭退，影響農民產銷生計；前高市議會議長、現任議員康裕成號召多位黨籍議員，共同採購屏東枋山芒果，直送日本相關友台議會議員，除以具體行動支持屏東農民相挺防疫，也表達台灣人對日本政府先後贈與台灣224萬劑防疫疫苗最深謝意。

    身兼台灣地方議會友日議員聯盟會長的康裕成表示，防疫工作千頭萬緒，需要社會各界持續各種不同的支持，對南臺灣防疫工作，大家也都彼此協助、相互支援。

    她進一步指出，台灣優良的農特產品一直深受日本友人喜愛，這次與多位熱心議員共同發起採購贈送日本友人，除可協助農民產銷外，相信也可讓日本友人感受到台灣最真誠的感謝之意。

    康裕成強調，台灣共同的敵人是病毒，而不是這個國家的任何一個人或物產，期待台灣國人能一起互相幫助、渡過難關。

    她表示，南高屏早已是共同生活圈，在地方治理事務上，都有許多互動討論與合作，面對兇惡看不見的病毒來襲，守護彼此的健康安全，更是不用說的默契與共同目標，也相信南台灣各地方政府一定能做好防疫工作，民眾只要持續做好相關防疫措施，無需過度恐慌。

    針對相關農產品被退訂，康裕成認為目前全世界沒有任何明確證據、顯示病毒會透過食物傳播，更不會因接觸水果就感染，外銷水果更是經過嚴格檢疫與消毒方能出口到國外，呼籲大家共同當農民、當屏東的後盾，希望大家不要污名化屏東，屏東平安，高雄也平安，台灣也平安。

    康裕成說明，採購芒果近日將會透過貿易商直接送達日本，此次參與共同採購枋山芒果直送日本的高市議員包含康裕成、簡煥宗、高閔琳、何權峰、張勝富、李柏毅、陳慧文、邱俊憲、郭建盟、黃明太、林富寶、林宛蓉、范織欽、黃捷、陳明澤、黃文志、鄭光峰、陳致中、張漢忠、韓賜村（陸續增加中）。

    民進黨高市議員揪團購買屏東枋山農產，直送日本表示感謝，圖為2018台日交流高峰會場景。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員揪團購買屏東枋山農產，直送日本表示感謝，圖為2018台日交流高峰會場景。（記者王榮祥翻攝）

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