Delta入侵屏東 潘孟安：每個人體內都有抗體 那就是正直

屏東縣枋山鄉發生武漢肺炎Delta變種病毒群聚感染，屏東縣長潘孟安昨深夜於臉書發文呼籲，我們的對手詭譎多變，來勢洶洶，但他強調每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直。圖為武肺篩檢示意圖。（資料照）

2021/06/28 06:13

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣枋山鄉發生武漢肺炎Delta變種病毒群聚感染，屏東縣長潘孟安昨深夜於臉書發文呼籲，我們的對手詭譎多變，來勢洶洶，但他強調每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，也就是善盡自己的本份，這劑抗體不必排隊，不須登記，不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了。

針對屏東爆發疫情，潘孟安昨深夜於臉書發文對民眾喊話，指無論事前做過多少次兵推，有過多少次的強化訓練，儲備了多少物資，一切都只是沙盤推演，因為印度Delta變種病毒這個世界公敵，躲在人類看不見的地方，面對對手詭譎多變，來勢洶洶，他認為防疫強化措施，是必須的準備，包含高風險區全面篩檢，過濾可能的傳染鏈；醫院停診全面清消，擴大隔離的對象等。他也強調，施打疫苗確實是現階段的有效方法，讓病毒的力道降到最低，但卻不是抗疫的萬靈丹，無法確保百毒不侵。

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潘孟安強調，在病毒前，唯有正面以對，才是唯一出路，每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，也就是善盡自己的本份，這劑抗體不必排隊，不須登記，不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了。他呼籲民眾，讓我們先給彼此打一劑預防針，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。

潘孟安也表示，市府團隊會用盡我們所知、所會、所長、所備、所有，一起去面對與迎戰，並指戰士們都在前線力拚，一刻也不停，你我都是戰場上的共同體，如果無法一心，我們怎能打好這一場仗。他也提到，如果能夠，各方的支持能否以另一種形式陪伴我們，病毒無情，芒果有愛，每一顆芒果，都是果農用一整年的愛澆灌而生。

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