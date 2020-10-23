議員控校長 校徽註冊商標無償授權 害制服商被求償涉圖利

樹義國小校徽變註冊商標還無償授權，制服商被求償，中市議員批涉圖利。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/23 16:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員張耀中等人今爆樹義國小獨創將學校校徽變註冊商標，還無償授權給特定第三人，導致制服業者遭控侵權須賠49.6萬元，痛批校長涉不當圖利；樹義國小校長張聖宗被點名上台備詢時強調，過程依法辦理，沒有圖利他人；議員要求市府送政風調查，教育局長楊振昇指出，將送政風單位依法調查。

張耀中指出，樹義國小2015年間將校徽註冊為商標，更在校徽註冊公告日即授權特定人士使用，後要求制服廠商若使用到校徽製作制服要獲授權，結果有賣該校制服多年的廠商被告侵權，今年2月被求償49.6萬元。

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張耀中指出，全市235所國小僅樹義國小將校徽註冊為商標，若商標用在公益用途就算了，但學校在取得商標註冊日就同日授權給特定人士，該名獲得授權者更據以收集事證對制服商是侵權告訴求償，質問賠償金流向何處，合理懷疑不當圖利特定人士，甚至是「白手套」。

市議員謝志忠也批，該校商標屬公資產，竟無償授權特定人士，再向制服商求償，第三人「穩賺的」，竟有這麼離譜的事。

遭求償近50萬元的制服商今在張耀中協助下受訪指出，他因被求償製作上千件校服被卡住加上法律費及判賠費用，約損失300多萬元，痛罵校長圖利「惡質、可惡」。

但張聖宗強調，學校制服原採開放各家均能製作自由販售，因制服品質屢遭垢病，學校服裝委員會決議要將與校徽相似的圖形註冊商標，須取得授權後才能製售制服，希望能藉以把關品質，至於授權對象是由當時的家長會長找人且經服裝委員會決議，不是他決定的對象，他也不認識取得授權者。

張聖宗指出，當初的家長會是希望找對服裝製作有了解者協助把關，才將商標授權，但事後發現有衍生如訴訟狀況，在自2015年11月授權到2018年11月起已終止授權；他只知道雙方有訴訟，但不清楚民事賠償結果。

張聖宗強調，學校一切依法定程序辦理，沒有圖利特定人士。

不過，張耀中及謝志忠不滿校長全推給服裝委員會說不知道，要求教育局立即展開政風調查。

包括台中市副市長令狐榮達強調，針對此案將立案調查，勿枉勿縱；教育局長楊振昇也說，將請政風單位依法辦理。

樹義國小校長張聖宗強調決策採委員會合議，依法行事，未圖利特定人士。（記者蘇孟娟攝）

校徽變註冊商標還無償授權，制服商被求償，中市議員張耀中批涉圖利。（記者蘇孟娟攝）

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