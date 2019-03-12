校徽爆發抄襲案 屏大將續用校徽、停聘教師

2019-03-12 21:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年初國立屏東大學校徽爆發抄襲案，該校昨天召開臨時校務會議，以30票對22票決議續用，學生代表對此不認同，強調學生議會意見調查有逾7成學生主張不續用；校方今晚（12日）緊急召開說明會，加強向學生說明。

校方強調，校務會議是最高決策機制，決議必須執行，將會與原創作者討論後續沿用事宜，至於涉抄襲教師，近日已由教評會決議停聘，報請教育部核定中。

屏大「大武驕陽」校徽今年初遭爆與設計師楊佳璋作品雷同，校方調查，該校視覺藝術學系教師許有麟，2014年在一場講座中取得原創者作品，後參與屏大校徽徵選時，在未經原創設計師同意下，逕行設計抄襲。

昨天（12日）校務會議開會決議校徽去留，60多位代表中有50多人出席，最後續用30票對上停用22票，決議續用校徽；學生代表隨後在臉書社團「國立屏東大學學生會」中表示遺憾，並發表聯合聲明表示，「本校身為教育體系學校，卻發生抄襲事件，希望校方知錯能改，由本身做起應負責任」；學生代表也希望，屏東大學應有屬於自己的校徽，證實學生有能力創造屬於自己的「大武驕陽」。

校方緊急在今晚召開說明會，加強向學生分析後續因應措施；校方也說，針對「大武驕陽」校徽設計侵權爭議案，學校從一開始即秉持誠實面對、負責公開的態度，以最大的誠意來處理，在整個校徽嚴謹徵選過程中，許師身為設計相關學系教授，理應充分知悉智慧財產權使用之分際，並嚴守教師學術倫理道德規範，不容踰矩。

針對校徽設計涉侵權部分，屏大已召開相關調查委員會完成調查，並於108年2月25、26、27日分別召開系、院、校三級教評會審議；教評會認定許師違反聘約情節重大，做出停聘處分，上週已函報教育部核定。

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