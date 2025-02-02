罷免鄭正鈐、高虹安明送件 林思銘造冊中、徐欣瑩拚衝刺

民進黨新竹縣黨部門口前，提供罷免國民黨立委林思銘和徐欣瑩連署，不分平假日每天持續進行中。（公民團體提供）

2025/02/02 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣、市罷免國民黨立委及停職新竹市長高虹安的行動如火如荼進行中，公民團體表示，竹市罷免鄭正鈐和高虹安第一階段已達標，預計明（3日）將各7000份連署書送到中選會！竹縣罷免林思銘一階達標造冊中，罷免徐欣瑩也遍地開花在各區收件，有信心衝破一階安全門檻，寫下新竹縣歷史的一刻。

新竹市議員劉康彥表示，不管是高虹安或是鄭正鈐的罷免提議書，都雙雙超過上萬份，團隊預計將各送出7000份到曹興誠董事長成立的反共護台志工聯盟，比3000多份的門檻多1倍，並於明天前往中選會送件。

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「除舊汰欣」團隊發言人余筱菁表示，新竹縣第一選區徐欣瑩罷免案是全國最晚開始的連署點，這兩天許多民眾說他們期待已久要罷免徐欣瑩立委，迫不及待的來連署，目前連署人數激增中；有鑑於之前罷免案的選委會認定標準，必須衝破安全數量以上，以保障人民罷免權益。

「請支援收瑩」活動如火如荼的在新竹縣一選區各區收件，不少擁有國民黨黨證的連署人，出示黨證表示未來已經不再相信國民黨立委。余筱菁說，罷免不分政黨，而是下架不適任的立委已成為全國人民的共識，也是客家人的共識。「除舊汰欣」團隊有信心在新法實施前交件，衝破一階安全門檻，與新竹縣民一起寫下歷史的一刻。

「新竹要光明，罷免林思銘」行動因較早發起，第一階段提議書有3500份，達原選舉區選舉人總數1%以上的門檻，目前造冊中。「撕除惡銘」團隊表示，有鑑於選委會要求嚴苛，為避免有效票認定問題，並為二階連署10%門檻做準備，需要大量志工協助聯繫設點、協助填寫、舉牌宣傳、收集民意等，持續廣設公民小蜜蜂連署站。

「撕除惡銘」團隊志工分享，竹東場有一位國民黨40幾年資深黨工，因為無法接受給共產黨管，主動來簽罷免。一位住北埔賣菜的阿婆，留家裡電話提醒二階一定要通知她，還特別註記白天都在菜園，中午休息時間或晚上才在家。還有深居峨眉獅頭山的住戶，聽到朋友電話通知，立刻下山來簽提議書。

在人口稠密的竹北市東區，有志工在自強南北路和光明六路口舉「罷免」告示牌，許多用路人行經看到，主動來要連署書或是問哪裡可以簽。

新竹縣罷免林思銘一階達標造冊中，罷免徐欣瑩招募志工設站點，兩案都持續在各區收件。（公民團體提供）

「除舊汰欣」團隊在新竹縣關西太和宮罷免徐欣瑩行動。（公民團體提供）

「撕除惡銘」團隊表示，罷免林思銘第一階段提議書有3500份，將持續號召志工協助舉牌等事項，也會廣設公民小蜜蜂連署站為二階做準備。（公民團體提供）

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