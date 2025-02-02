中國再傳無差別殺人！年初三南京男子持刀砍人 釀4死8傷

圖為2024年10月30日晚間，37歲男子持雙刀闖入上海沃爾瑪商城，無差別襲擊顧客，造成18人受傷，其中3人不治。（擷取自微博）

2025/02/02 18:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近年來發生了多起無差別惡性傷人事件，儘管北京當局要求加強風險源頭防控，並對「四無人員」展開查訪，但成效似乎欠佳，現在連農曆春節期間都不平靜，網傳大年初三（1月31日），中國江蘇省南京一名男子持刀砍人，至少4人死亡、8人受傷。

海外社群平台X平台帳號「清絲老師談治國理政」2月1日發布影片（https://x.com/i/status/1885468236113674414）稱，1月31日在江蘇省南京六合區程橋鎮，一名男子「持刀無差別獻忠」，目前已有4人不幸離世，另有8人受傷，並稱「連隔壁安徽的救護車都被調來了」。

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影片顯示，在江蘇省南京六合區程橋鎮，一輛「明光惠明醫院」的救護車停放在現場，疑似正在進行急救，大批民眾在圍觀，也有警察在場。影片中有名男子對身邊人說，「幹倒4個，躺了7、8個」，現場慘不忍睹。截至2月2日，南京當局仍未公布該惡性殺人事件。

在剛過去的2024年底及2025年初，中國各地砍人、撞人等惡性傷人案件頻頻發生。

1月13日，網傳廣西省柳州金竺花苑小區門口，一男子持刀傷人，一名帶著小孩的媽媽當場死亡，一名過路男子受傷送醫。1月7日，廣東深圳寶安區福永鎮也傳發生街頭砍人案，路人一死一傷，有凶嫌在逃。據傳是團夥（犯罪集團）犯案，動機是「報復社會」。

2024年11月，廣東省珠海連續發生兩起駭人的撞人事故。11月11日晚，廣東珠海香州區體育中心發生惡性撞人事件。當地通報，事故造成35人死亡，43人重傷。11月21日，又有一輛轎車加速衝撞並輾壓過斑馬線的行人，並連人帶自行車一起輾過，現場慘不忍睹。

2024年11月19日，湖南省常德永安小學有車輛蓄意衝撞人群，網傳死傷十餘人。去年11月16日，江蘇無錫市工藝職業技術學院的一名應屆畢業生持刀在校園內砍人，造成8死17傷。

有分析認為，中國頻繁發生獻忠事件，反映出中國社會存在巨大的社會不公。旅美時政評論家邢天行曾分析說：「所有大型惡行事件的背後，根源都在於中共的腐爛統治和社會不公，導致冤案遍地，人心怨憤、失衡與絕望之下，惡性報復社會事件頻繁發生。」

在2024年11月11日廣東省珠海發生車輛衝撞行人事件，造成35死43傷慘劇後，中國領導人習近平隨即下令各地區加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，當局也對「無配偶」、「無子女」、「無工作」、「無房子」等容易報復社會的「四無人員」展開排查，但由大年初三又爆發無差別殺人事件來看，這些措施似乎成效不佳。

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