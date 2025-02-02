政院提選罷法覆議案 龔明鑫今送立院貼周萬來信箱上

行政院秘書長龔明鑫（左二）今天在立法院民進黨團成員陪同下，將紙本覆議函親送至立院。（行政院提供）

2025/02/02 17:56

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院1月24日加開臨時院會，通過對罷免連署需附身分證影本的加嚴版「選罷法修正案」提出覆議，今日不但以電子公文將覆議函傳送至立院，為求慎重，更由行政院秘書長龔明鑫將紙本覆議函親送至立院。由於今天是休假日，立院收發室沒人上班，龔將覆議函以膠帶黏貼於立院秘書長周萬來信箱上，完成送達。

龔明鑫於今日下午3時許，在立院民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長李坤城、司法及法制委員會召委鍾佳濱、立委陳培瑜等人陪同下，將覆議函親送至立院。

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龔明鑫表示，今天把總統已經核可的覆議案送到立院來，因為明天就過期了，所以雖然今天放假但還是要來，在期限內送來。他也強調，電子公文也已經送了，正常情況下，電子公文、親自送件都會採行。

吳思瑤指出，為求慎重，今天是龔秘書長親自把選罷法非常重要的覆議案，在憲法規定的10日期限內，高規格、負責任地把覆議案送來，民進黨團同仁也一起陪同。她也提及，覆議案是憲法層級，無涉放假或不放假日。

不過，吳思瑤也說，滿遺憾的，照理講立院也知道今天龔秘書長會送覆議函，已經有聯絡了，選罷法規範人民珍貴憲法賦權是何其慎重，遺憾立院沒有收發人員在現場，但龔秘書長和民進黨團同仁已經都有親自送達。

行政院發言人李慧芝也透過媒體群組表示，有關立院在春節連假前夕，即1月24日16時47分許送出的「公職人員選舉罷免法」部分修正條文，行政院當天17時15分已召開臨時院會，決議依憲法增修條文規定就該修正案提起覆議。

李慧芝表示，呈請總統核可後，行政院考量送件期限，以及送件程序對兩院公務人員所產生的影響等因素，於今日13時53分，以電子公文將覆議函傳送至立院。此外為求慎重，紙本覆議函是由行政院龔秘書長親自遞交至立院。

李慧芝說，行政院期待立院藉由再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

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