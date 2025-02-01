照片曝光！八炯拿福袋回送「兩蔣反共小卡」 傅崐萁拒收

八炯特地準備兩蔣反共小卡回送，但傅崐萁直接無視拒收。（記者花孟璟攝）

2025/02/01 17:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚，今早在花蓮市帝君廟發福袋，不僅大學生親送《被出賣的台灣》，網紅八炯也準備兩蔣反共小卡，但傅崐萁拒收。八炯笑說，「傅崐萁怎麼敢拿啦」！他認為，關聖帝君信念是「匡復漢室、漢賊不兩立」，正與罷免舔共立委不謀而合！

反共網紅八炯因為先前發布中國統戰紀錄片，將統戰產業鏈全都露，八炯收到訊息自己已被黑白兩道追殺， 平日防彈衣不離身，今天一早八炯到花蓮市帝君廟排隊領福袋，八炯說「居然出動超過30名刑警、警察和便衣保護傅崐萁，也太多了吧」！讓他直呼「身為花蓮人真幸福，他信任花蓮王維安，防彈衣也不用穿了」！

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「傅崐萁真的不敢拿」

花蓮王福袋上午9點開始發放，八炯排了超過半小時，終於輪他走到花蓮王面前喊一聲「總召新年快樂」，收下福袋同時也拿出印有兩蔣父子肖像的反共小卡，上有「莫忘反共、恭賀新喜」、「不媚共不妥協、反共復國」字樣，但傅崐萁並沒有收下。八炯笑說「傅崐萁真的不敢拿」！

八炯說，今天到帝君廟看到大學生也來拜關聖帝君，竟然被廟方及警方推擠驅離，直呼「學生拜關聖帝君，有什麼不對」！八炯說，花蓮人從小拜帝君廟長大，關聖帝君一生的理念就是驅逐曹賊、匡復漢室！中國共產黨是引進馬列主義到中國、製造分裂的歷史罪人，學生與關聖帝君理念不謀而合，「誰是漢賊大家一看就知道」！

就讀台大碩班的花蓮學生黃同學說，他們不是政黨側翼，若不是傅崐萁在立院國民黨團擔任總召，帶頭刪預算搞得天怒人怨，他們也不會站出來。昨天學生特別為了今天的活動到帝君廟拜拜、擲筊請示就獲帝君給予3聖杯，「神明都表態了」，身為花蓮人也要一起加油。

微光花蓮、拔傅行動團隊先前為了催出罷傅民眾熱情，推出的罷免小物中有一樣「花蓮不收支傅寶」，上月5日首次曝光就引來大批網友讚聲，微光團隊指出，今天傅崐萁不敢收反共標語的卡片，等於自證他就是支傅寶，也因此花蓮人這次才會在短短1個月時間，從去年底的600份到現在的超過5000份，連署書爆增10倍，已經達到安全水位，預計在後天送中選會審查。

八炯（前左）今天直搗傅崐萁（前右）發福袋現場，特別準備的「兩蔣反共小卡」傅崐萁不敢拿，他對此不意外。（記者花孟璟攝）

八炯今天來到傅崐萁發新年福袋現場，發現刑警、便衣30幾個，笑稱「防彈衣可以不用穿，當花蓮人真幸福」！（取自八炯Thread）（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁連署書已達到安全水位5000份，圖為花蓮拔傅團隊推出的「花蓮不收支傅寶」貼紙。（記者花孟璟攝）

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