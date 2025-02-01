越南籍女移工春節刮中1200萬元 決定續留台灣理由全說了

彰化縣和美鎮彰新路的一家彩券行刮中100萬元，中獎的大學生說可以還清學貸，也不必煩惱學費了。（圖由民眾提供）

2025/02/01 16:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣財運旺旺來，繼1月24日在埔心鄉刮出2000萬元大獎後，大年初二在埔鹽鄉刮中1200萬元，這次中獎的是越南女移工，只買了1張就刮中大獎，驚喜到全身發抖。這位女移工透露要把獎金全數寄回越南，讓家人過好日子，她要繼續在台灣工作！

埔鹽鄉彰水路2段祥富彩券行在刮出1200萬元大獎後，店內湧入大批民眾與移工，尤其是許多越南移工得知同鄉刮中大獎，都非常羨慕，全都跑來買，希望能夠沾沾喜氣。移工也透露，得獎人30多歲，已經結婚，打算把錢寄回越南，改善全家的生活，自己還是要留在台灣工作。

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祥富彩券行的陳姓業者表示，開店才1年多，看到女移工刮中1200萬元大獎，女移工自己嚇到頭皮發麻，全身發抖，連他也跟著雙手都發抖，真的很替他開心。

陳姓業者說，中大獎的女移工是在大年初二當天，跟著另外3位男移工一起來買，每個人都各買1張，女移工沒有選號，就在店內聚寶盆前刮，一刮就中了大獎。而店內聚寶盆，除了上頭有放順澤宮的冠軍帽，也有拿去順澤宮過火求神明保佑，後方又有發財樹，還掛有白沙屯媽祖的掛曆，果然帶來財運。

彰化縣在10天之內，各地彩券行陸續傳出開中大獎，累計金額至少3400萬元，分別為1月24日在埔心鄉「興鑫鑫來公益彩券行」刮出2000萬元，在大年初二在埔鹽祥富彩券行刮中1200萬元。還有和美鎮彰新路明澧彩券商行刮中100萬元，當時是父女前來購買，花了2000元買了2張，念大學的女兒開心說要拿獎金來還學貸，再也不用煩惱學費了，另外線西鄉億來旺彩券行在春節期間也開出100萬元大樂透，由於頻頻開出大獎，也讓彩券行的人氣滿滿，買氣有夠旺。

在彰化縣工作的越南女移工在埔鹽鄉彰水路上的彩券行，就在店內聚寶盆前刮出1200萬元。（圖由民眾提供）

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