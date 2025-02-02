再+2！北雲餐廳疑食品中毒案 32人除夕至初二用餐後就醫

台北市南港區研究院路北雲餐廳。（圖截自Google地圖）

2025/02/02 17:59

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市南港區研究院路上的北雲餐廳有多人於除夕夜至初二用餐後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，截至今日下午5點的累積通報人數達32人，較今天上午新增2人，都是在1月30日初二用餐。台北市衛生局1月31日要求該餐廳停業，並查出廚房地板油膩、砧板放在地板上等衛生缺失，該餐廳迄今尚未申請復業。

台北市衛生局1月30日晚間陸續接獲醫院通報，民眾於除夕1月28日晚上至該餐廳用餐後陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等疑似食品中毒症狀；衛生局統計，截至今（2）日下午5點，就醫通報累計共32位民眾，攝食日期及人數為1月28日11位、29日1位、30日20位；共食食材包含九孔、米糕、佛跳牆、雞湯、清蒸魚、蝦子、豬肋排等。

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衛生局於1月31日至餐廳稽查，查有廚房地板油膩、砧板放在地上，排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已要求2月3日前改正，屆時若仍未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續如判定為食品中毒將處6萬至2億元罰鍰。

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