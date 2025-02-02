驚呼連連！嘉義東石港口宮 1歲女童13聖杯迎回「金媽祖」神尊

1歲多女童（右前）大年初三參加東石港口宮「iPhone聖杯評比」以12個聖杯贏得手機。（圖由嘉義港口宮提供）

2025/02/02 18:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石港口宫大年初一至初五舉辦慈善聖杯博杯（擲筊）比賽，備受矚目的「汽車聖杯評比」，5天來有兩位同以12聖杯並列第一，將於明天早上進行PK賽決定1、2名；最令人嘖嘖稱奇的是，繼1歲多女童在大年初三參加「iPhone聖杯評比」以12個聖杯贏得手機後，今天大年初五又有位1歲多女童在「金媽祖聖杯評比」以13個聖杯迎回金媽祖神尊，為今年最多聖杯紀錄，表現更為神奇。

對有兩位1歲多女童分別贏得手機與金媽祖，港口宮總幹事凌子楚打趣稱「可能媽祖要庇護帶著幼兒回鄉探望長輩及到廟裡求平安的父母」。

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港口宮主委陳慶堂指出，添1000元香油錢可參與1次的汽車聖杯評比，5天下來擲出最多聖筊者可獲得1800CC汽車、第2名1500CC汽車、第3名155CC機車、第4名125CC機車、第5名iPad Pro、第6至8名為Apple watch；另「iPhone聖杯評比」與「金媽祖聖杯評比」，只要添100元香油錢就能參加1次，兩組每天最多聖杯者分獲iPhone手機與黃金打造的媽祖神尊。

凌子楚表示，昨天下午5點比賽結束，重頭戲「汽車聖杯評比」12聖杯者有2人、11聖杯1人、10聖杯3人、9聖杯3人，12聖杯者將於明天上午9點進行PK賽分出勝負；10聖杯的3個人也要以PK賽由最多聖杯者獲得4獎125CC機車、次高者5獎iPad Pro、最低為6獎Apple watch；9聖杯3個人同樣採PK賽由前兩名獲得7、8獎，8個人進入PK賽可說是空前的紀錄。

另「iPhone聖杯評比」與「金媽祖聖杯評比」參加的人更多，競爭更加激烈，前者大年初一至初五脫穎而出者依序為12、11、12、12與11聖杯；後者為11、11、12、11與13聖杯。

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