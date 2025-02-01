白宮新聞秘書：武肺病毒源自中國實驗室是「可證實的事實」

白宮新聞秘書李威特1月31日表示，川普在首任期間就曾說COVID-19病毒有可能源自中國武漢的實驗室，但當時遭記者群起嘲諷，現在拜登政府指示CIA做出的結論顯示，實驗室一說確實是「可證實的事實」。（法新社）

2025/02/01 16:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）1月31日在記者會上指出，中央情報局（CIA）日前解密的文件顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒更可能源自實驗室，這是一個「可證實的事實」（confirmable truth），但拜登政府「出於某種原因」不讓美國人民知曉。

拜登政府在任期尾聲指示CIA對武漢肺炎起源做出結論，而CIA根據病毒的傳播情形、病毒的科學特性，以及中國病毒實驗室的工作和條件等情報進行分析，認為病毒源於實驗室比自然起源更有可能，但也坦承由於中國始終不願配合調查，因此對結論信心不高。

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該報告在CIA新局長雷克里夫1月25日上任後獲得解密公開，旋即引發討論。

在31日的白宮記者會上，李威特被問到總統川普將如何回應CIA的報告，以及是否會影響對中國的新關稅措施時表示，「我想指出的是，幾年前，當我在白宮新聞中心工作時，川普總統曾在這個講台上向美國人民說明COVID-19的情況。他表示，病毒很可能來自中國武漢的一個實驗室」。

然而，李威特繼續說道 ，「這個房間裡的許多人因此嘲笑他，說他在散布陰謀論。他並沒有。我們現在知道這是『可以證實的事實』。拜登政府本來有機會讓美國人民知道這一點，但出於某種原因他們選擇不這樣做」。

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