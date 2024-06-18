嘉義溪口鄉公所攜手國小開發文化教案 讓學童認識家鄉

溪口國小校長陳媺慈今示範教材教學，透過影片、手作、現場展演武術等方式，激發學童學習興趣。（溪口鄉公所提供）

2024/06/18 16:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣溪口鄉公所獲客家委員會補助，攜手溪口國小共同開發「嘉義縣溪口鄉客底文化主題課程國小輔助教材」，包含「溪口好武藝—武動溪口」等5個單元，讓學童在探索、觀察和體驗手作中，認識家鄉的客家先民生活。

溪口鄉公所今天在溪口國小公開示範教學「溪口好武藝—武動溪口」課程，展現教案成果，溪口鄉長孫維聰、溪口鄉文化生活館長王秀眉等人出席。

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溪口國小校長陳媺慈先透過影片介紹，帶領學童了解溪口鄉傳統武館的歷史，接著，學童使用輔助教材學習單，製作拳頭師紙偶、設計對白與簡易劇情，與同學進行武術對打，最後，現場演示精湛拳法，加深對溪口武術的理解與興趣。

溪口國小周姓學童說，透過課程認識溪口鄉傳統武術，且現在武館很少，從課程中了解早年鄉內有很多武館，還因此體驗打拳、學武術，很有趣。

王秀眉表示，公所自去年起推展「客底」文化工作，透過文化尋根、體驗實作模式，讓學童、在地居民重新認識溪口鄉「客底」族群文化特色；為了提升學童對族群歷史與文化的學習興趣，與溪口國小共同編輯「嘉義縣溪口鄉客底文化主題課程國小輔助教材」，教材包括「我家開基祖」、「原來溪口建築這麼美」、「客庄媽媽好智慧」、「溪口好滋味」、「溪口好武藝」等5個單元，每個單元搭配活潑有趣的學習單，讓學童邊玩邊學。

王秀眉指出，這個學期溪口國小將「溪口好武藝」單元納入四年級鄉土教學課程，幫助學童了解溪口鄉歷史、文化背景，激發他們對家鄉文化的關注與探究，加深對家鄉的情感，8月1日新學期開始，此教材將提供溪口鄉各國小融入如社會等課程使用。

學童製作拳頭師紙偶，還設計對白與劇情，加深學習記憶。（溪口鄉公所提供）

溪口鄉公所與溪口國小合作開發文化教案，讓學童體驗手作認識溪口鄉武館歷史。（溪口鄉公所提供）

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