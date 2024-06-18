北市明星高中家長哀「108課綱沒教中國大禹治水」 反被網嗆爆

一名學生家長與就讀明星高中的孩子，在下雨期間聊到中國神話「大禹治水」，然而孩子卻完全不知「大禹」是誰，讓他感到不敢置信，認為都是108課綱導致學生對中國史陌生。（圖擷取自中國微博）

2024/06/18 16:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕16日台北市受到對流雲系發展旺盛影響，午後降下豪大雨。一名學生家長與就讀明星高中的孩子，在下雨期間聊到「大禹治水」，然而孩子卻完全不知「大禹」是誰，讓他感到不敢置信，認為都是108課綱導致學生對中國史陌生。此事一出，引發網友熱議，除砲轟這名家長竟相信至今未被證實的他國遠古神話，更討論起真正對台灣治水有功的歷史人物。

知名律師林智群昨（17）日在臉書發文，分享一位據稱小孩就讀明星高中的學生家長，在16日台北市下豪雨期間，與孩子一起聊天時提起「大禹治水」，殊不知孩子竟完全不知對方是誰，更未曾聽說過，甚至也不清楚中國的完整朝代史，讓該名家長震驚不已，懷疑是「108課綱發威」，大幅減少中國史的比例，才導致現在台灣、甚至是明星高中的學生「對中國歷史非常陌生」。

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對此，林智群表示，大家都知道「大禹治水」的事情，「但歷史上真的有大禹這個人嗎？夏朝的事情，基本上都是神話，像后羿，有人相信夏朝之前是9個太陽嗎？另外堯「禪讓」給「舜」，舜再「禪讓」給禹，這種事情有誰相信？最好大家都這麼善良啦！」，更直白建議大家，對這些未證實的遠古神話「聽聽就好」，「近代的人物都沒搞清楚了，還管得到4000多年前的事情？」。

這起事件曝光後，也引起台灣網友熱議，「大禹治水是神話不是史實」、「不會還有人以為夏朝是真實存在的吧？」、「商朝活人獻祭要不要放入課本，上課拿出來教」、「那氣候問題，難道是要小孩去讀女媧補天嗎？」、「這次換大禹了喔？上次好像是顧炎武的《廉恥》」、「華腦人寧可相信神話，不願意相信中國要併吞台灣的事實」、「不知道大禹有什麼關係，現在的學生知道10幾20年前，國民黨還是反共的嗎？現在國民黨幹的事情，在當時是會抓去關、甚至槍斃嗎？」。

更有網友開嗆該名家長拿謬論推託「108課綱」，以及討論對台灣學子真正實用的歷史知識和教育項目，「表示108課綱走在正確的道路上」、「對台灣人來說，認識八田與一比認識大禹重要」、「為什麼台灣要懂中國朝代神話？台灣也有自己的神話」「高中生對於安全性行為一無所知，比對於大禹治水一無所知嚴重多了」、「108課綱是為了提升學生素質，而不是死背一堆東西然後未來不知所用」、「學大禹治水不如教八田與一嘉南大圳的土木工法（aka當時東亞首屈一指的水利工程）」。

古有 中國大禹治水

今有 萬安 台北巨蛋瀑布



這樣 很多學生 就會懂了 pic.twitter.com/xj9OFwFNpT — 選對的人 走對的路 信賴台灣 （@koyehol567） June 17, 2024

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