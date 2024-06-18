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最充實畢典！貢寮福連國小2畢業生「鐵人5項」 海底領證書

貢寮福連國小2名畢業生先騎自行車20公里到極東公園。（福連國小提供）

貢寮福連國小2名畢業生先騎自行車20公里到極東公園。（福連國小提供）

2024/06/18 16:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕號稱「極東之星」的新北市貢寮區福連國小今天（18日）舉辦「最充實」畢業典禮，2名畢業生一早自學校出發，騎自行車20公里到極東公園，接著路跑約3公里回學校，再通過獨木舟、游泳、浮潛等考驗，最終在海底領取校長頒發的畢業證書與代表福連卯澳精神的勇士狀，大家通過考驗後非常開心。

校長梁均紘說，浮潛一直是福連國小的特色課程之一，每名學生畢業前除了要學會俯漂、仰漂、立漂、打水行進、水上自救等基本技巧，更要學會無裝備下潛動作，才能下潛至卯澳灣底拿取畢業證書與勇士狀。

他說，今年只有2名畢業生，因此還邀請國中學長姊陪游，引領畢業生迎接新學涯，留下更深刻難忘的回憶。

畢業生林妍儀說，這次畢業典禮很有挑戰性，尤其要浮潛下海拿畢業證書更讓她印象深刻，完成考驗後，自己也得到滿滿成就感。

畢業生吳恩愷說，他覺得今年會是難忘的畢業典禮，果然今天有很多特別的事情發生，其中最有趣的事情是到水下領取畢業證書，領取後他覺得自己真的畢業了，感到開心。

充實的畢業典禮也在室內舉行，學生街舞表演、本土語歌曲演唱、師生吉他合奏展現學習成果，在全校師生、家長們的見證下，2名畢業生正式從國小畢業、展開全新學涯。

福連國小2名畢業生經歷最充實畢業典禮。（福連國小提供）

福連國小2名畢業生經歷最充實畢業典禮。（福連國小提供）

福連國小畢業生在海底領取校長的畢業證書。（福連國小提供）

福連國小畢業生在海底領取校長的畢業證書。（福連國小提供）

學生領完畢業證書浮上海面，感到滿滿成就感。（福連國小提供）

學生領完畢業證書浮上海面，感到滿滿成就感。（福連國小提供）

最充實畢業典禮也在室內舉行。（福連國小提供）

最充實畢業典禮也在室內舉行。（福連國小提供）

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