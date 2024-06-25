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新北適性生涯技藝競賽表揚 國中生6分鐘完成旅館等級鋪床

旅館實務主題第1名的鳳鳴國中學生郭政樺（右一）、中式麵食加工主題第1名的土城國中學生張欣玥（左一）。（記者董冠怡攝）

旅館實務主題第1名的鳳鳴國中學生郭政樺（右一）、中式麵食加工主題第1名的土城國中學生張欣玥（左一）。（記者董冠怡攝）

2024/06/25 14:12

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市自昨日起連3天舉行「畢業生市長獎暨適性生涯技藝領航頒獎典禮」，活動第2天上午表揚國中小技藝競賽、適性挑戰賽與績優人員並合影，共計397人。旅館實務主題第1名的鳳鳴國中學生郭政樺、中式麵食加工主題第1名的土城國中學生張欣玥受訪時，不約而同地說，學習喜歡的事物，不只非常開心，也更有動力、學得來，潛力無窮。

市府教育局長張明文指出，新北重視品德教育、適性發展，每年投入2億元以上，其中6000萬元用於技藝教育班。現今與未來是人手一機、人工智慧（AI）的時代，上網查詢資料綽綽有餘，若能擁有「動手做」的能力，將有更多發展機會，晉升世界頂尖、領導人才，然而他也提到，每一名孩子的能力不同，適性發展從小扎根，協助學童找到發光發熱的舞台，這是共同努力的目標和理想。

鳳鳴國中學生郭政樺表示，沒想到可以拿下旅館實務主題第1名，很開心也很驚訝。談到會與旅館房務結緣，是因父親曾做過餐旅業，從旁學習耳濡目染產生興趣，為了參加比賽，與其他學校的學生一同接受近1個月的培訓，力求6分鐘內鋪完一張整齊美觀的床，越快越好，歷經學長姊示範、指導，每天練習來回10餘次，終於從剛開始的不太熟練，得花10幾分鐘，進步到表定時間內完成。

郭政樺說，由於比賽有時間限制，若發生失誤不只浪費分分秒秒，也會被扣分，例如折角沒折好、不好看，在時間壓力下，緊張加倍的同時更怕失誤，因此不僅付出努力，運氣也很重要，但他扛住壓力、克服心魔並奪下冠軍，謝謝老師、學長姊的指導，以及因培訓而認識的同儕，彼此既是夥伴也是對手，互相砥礪切磋，相處將近1個月已有感情，要分開有點捨不得；也謝謝家人的支持，雖然家人今天沒有出席，但有替他加油打氣、引以為榮。

郭政樺提到，能夠學習喜歡的東西，是非常開心的事，也比較能夠學得來，一般或技職學校不分孰優孰劣，重點在於適合自己與否，個人偏向技職體系。

土城國中學生張欣玥參加中式麵食加工主題，獲得第1名，她提到，曾經想過自己會得獎，但沒想過是冠軍，因此很意外。從報名參賽開始，便將所有的時間、精力投入練習，大概持續1個多月，考題是水餃，得從擀麵皮做起，包餡、下鍋煮食，雖然平常在家會幫忙廚藝精湛的父親做菜，但一想到要從零開始，就覺得很困難、不可能完成，但真的做到了又十分高興。

張欣玥憶述，當時正值寒假期間，同儕正在開心放假，自己每天下午從備料開始，持續練到晚上，開學後每天改到培訓學校練習一整天，不只術科，還有學科，她笑稱「我真的不愛唸書」，但為了真心喜歡的事物，硬是努力記下全部題庫，只考50題，但以防萬一背了150題；家人也很尊重她的意見，「不愛唸書沒關係，找到自己的興趣就好」，在她苦練時，從旁給予適時協助，家人與老師是她獲獎背後的大功臣。

教育局補充，上午表揚合影共計397人，包含技藝競賽佳作學生265人；技藝績優人員國中及高中學生組50人（其中3人另獲技藝競賽佳作）；國小適性挑戰賽得獎學生（1至6名及佳作）30人；技藝績優人員行政、校長組及教職員工組22人；相關承辦學校共計33校代表。

新北市自昨日起連3天舉行「畢業生市長獎暨適性生涯技藝領航頒獎典禮」，活動第2天上午表揚國中小技藝競賽、適性挑戰賽與績優人員並合影，共計397人。（記者董冠怡攝）

新北市自昨日起連3天舉行「畢業生市長獎暨適性生涯技藝領航頒獎典禮」，活動第2天上午表揚國中小技藝競賽、適性挑戰賽與績優人員並合影，共計397人。（記者董冠怡攝）

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