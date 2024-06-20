127金手獎出國見習 嘉義高工參訪工業自動化巨人FANUC原廠

教育部今年送127名技藝競賽各職種第一名及第二名金手獎選手出國見習，國教署長彭富源（前中）表示明年將擴大到第3名。（教育部提供）

2024/06/20 13:06

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今年送127名技藝競賽獲得各職種第一名及第二名的金手獎選手出國見習、開拓國際視野，其中，國立嘉義高工安排「機電整合應用」主題實地造訪工業自動化巨人FANUC原廠和磁浮列車試驗中心，學生們親眼目睹難得一見的FANUC高科技生產線、機器人編程及自動化系統設計等應用技術，了解先進的磁浮技術和工程應用。

財信傳媒集團董事長謝金河去年底在臉書發文表示，工業自動化巨人「FANUC」的製造及軟體開發實力，當今世界恐無人能及，他過去20年參訪過日本大多數企業如Toyota、Nec等大型企業，唯獨未看過FANUC，因此很期待，他目睹FANUC高科技生產線、機器人編程及自動化系統設計等應用技術，了解先進的磁浮技術和工程應用。

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教育部國教署長彭富源表示，人才培育是促進國家發展的基礎，提升學生與國際互動能力格外重要，透過海外專業研習安排，提升獲獎選手的國際視野，讓學生未來技能發展與國際接軌，明年送出國見習的對象擬擴大到第3名，感謝師長辛勞付出，也感恩協助提供研習場域的企業機構。

教育部依5大類技藝競賽職種的技能屬性及學生就讀群科，規劃「機械與動力整合應用、機電整合應用、設計創新應用、餐飲食安管理、商業實務創新、生活統整應用、農業科技與應用、海洋產業與應用」8大專業研習主題，前往日本進行11至12天見習。

嘉義高工「機械與動力整合應用」參訪TOYOTA公司，見習汽車混合動力能源的未來發展及製造過程，並於YAMAHA發動機工場及YAMAZAKI工具機械工場專業實作。

高雄高商「餐飲食安管理」及「商業實務創新」安排日本甘酒發酵製作、乳製品生產、日式製茶、傳統日式餐點等實作課程，並規劃日本動漫課程講授及學習最新CG及數位動畫應用。

台北市松山家商負責「生活統整應用」研習主題，家事類技藝競賽服裝設計職種金手獎第一名學生蕭婷安表示，日本商品的配色技巧可訓練自己的色感，且反思服裝產業的廢品對環境造成的汙染。

農業類技藝競賽金手獎學生劉晏誠分享牧場飼養牛隻管理的創意；「海洋產業與應用」前往鹿兒島大學、神戶大學及鹿兒島水產高校見習，並參與鹿兒島水產高校薩摩青雲丸實習船等包括操船模擬等學習。

教育部今年送127名技藝競賽各職種第一名及第二名金手獎選手出國見習，返國後舉行成果發表會。（教育部提供）

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