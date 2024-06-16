超酷畢典！嘉義布新國小通過水上摩托車......等考驗領取畢業證書

嘉義縣布新國小應屆畢業生畢典第一關為騎水上摩托車。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/16 15:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮布新國小今連續第3年舉辦別具意義的海上畢業典禮，12位畢業生上午自布袋第三漁港騎水上摩托車前往外傘頂洲淨灘，為永續地球盡一份心力，中午返回港區再通過划槳、帆船及水上鋼鐵人等考驗，大家歷盡千辛萬苦拿到畢業證書時笑逐顏開，驕傲的稱「這是個永生難忘的水上畢典」。

布新國小校長盧柏全指出，布新國小位於布袋海埔新生地緊鄰台灣海峽，畢業典禮選擇在海上舉行，象徵著對海洋的尊重與愛護，典禮活動安排水上摩托車、淨灘、輕艇、帆船等項目，讓畢業生們親近海洋，了解海洋的重要性，享受其美麗，並學習團隊合作和勇於挑戰的精神。

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海上畢業典禮籌備工作可說是眾志成城，盧柏全感謝太保市救難協會、彰化救難協會等單位北從桃園、南到屏東義務支援27台水上摩托車，加上遊艇

、海巡人員攜手擔任戒護工作，讓活動可以在高規格安全維護下進行，小朋友也從忐忑不安到樂於其中，是相當有意義的畢典和海上體驗。

盧柏全致詞時以「永續」、「利他」、「感謝」三大主軸勉勵畢業生，強調地球是大家共同的家園，保護地球是責無旁貸的責任，期許畢業生養成永續的生活習慣，學習與自然和諧共處。

畢業班導師李世雄表示，能在學生畢業前引導學生為家鄉水域淨灘格外有意義，大家都留下特別的感動。

學生陳羿瑋說，騎水上摩托車很刺激，淨灘行動由全班合作很有成就感，大家都度過了一個難忘的日子。

嘉義縣布新國小應屆畢業生騎水上摩托車返回布袋第三漁港。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布新國小應屆畢業生通過騎水上摩托車考驗。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布新國小應屆畢業生騎水上摩托車到外傘頂洲淨灘。（記者蔡宗勳攝）

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