高鐵宜蘭站址拍板 雙鐵共構區居民權益促進會要求合理補償

高鐵延伸宜蘭案的宜蘭端站址，拍板縣政中心以南350公尺處。（資料照）

2024/06/18 16:14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案的宜蘭端站址，拍板縣政中心以南350公尺處，與新設的台鐵宜蘭新站共構，地方人士訂於23日成立宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會，提出減少拆遷、合理補償訴求。縣府今回應，會把鄉親訴求轉達給交通部鐵道局。

宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會發布新聞稿指出，高鐵實現宜蘭加入台灣一日生活圈，但站點特定區居民一則以喜、一則以憂，喜的是宜蘭贏來便捷高鐵交通，憂的是擔心住房被拆遷、徵收價格不合理，經地方仕紳簡國隆、謝國興等人奔走下成立促進會，作為居民與政府溝通的窗口，盼維護居民權益實現雙贏。

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宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會23日上午10點15分在宜蘭市凱旋社區活動中心舉行成立大會，將發表3點訴求：（一）促使政府徵收高鐵用地時，應減少拆遷居民住房，且提出合理補償方案，（二）高鐵設站案執行過程，應與促進會溝通，適時公開各項資訊，（三）促進會願成為政府與被徵收戶間的對話橋梁，同時提供正向建言，帶動地方繁榮。

針對促進會的訴求，縣府交通處表示，會轉達給交通部鐵道局，希望考量住戶權益，減少拆遷、合理補償、資訊公開，依照整體規劃進度，在適當時間向鄉親說明。

高鐵延伸宜蘭案起點台北南港車站，終點在宜蘭站，全長60.6公里，初估經費1880億元，交通部目標是明年底爭取第二階段環評通過及綜合規劃陳報，預定2036年通車。

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