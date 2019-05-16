屏大校徽授權金100萬 原創者今捐3社福團體

2019-05-16 17:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學校徽今年1月爆發抄襲爭議，歷經4個月的討論協調，今天（16日）由屏大校長古源光與原創設計師楊佳璋簽署合約，屏大以100萬元取得原設計圖的授權讓與，讓已使用4年多的「大武驕陽」校徽取得正當性；楊佳璋隨即將這筆錢全數捐予屏縣啟智協進會、屏縣失智症服務協會、屏東基督教勝利之家。整起風波圓滿落幕。

捐贈儀式今天（16日）下午2點在屏東大學民生校區舉行，校長古源光率學校主管，以及校友、學生代表出席，樺致形象設計有限公司創意總監楊佳璋設計師，以及雙方律師代表均到場。

古源光強調，身為屏東大學校長，犯了這個無心之過，踩了學術倫理的紅線，直到現在還是要再度向所有關心屏東大學、愛護屏東大學的學生、家長、校友和社會大眾，說一聲抱歉。

古源光並當面向楊佳璋設計師鞠躬道歉，接著進一步說明，除了感謝三級教評會及學術倫理委員會的迅速調查、明確處置，更感謝楊佳璋設計師的體諒、大愛，雖然「強調會向學校求償，但所得會全數捐給在地弱勢團體」，讓他有勇氣秉持初衷，繼續處理後續事宜，學校也得以順利依循3月11日臨時校務會議續用校徽決議。

楊佳璋則說，事件發生至今，心情有許多起伏，他特地向出席的學生代表說明，一般人認為，學校只要把校徽撤掉、重新設計就好了，以目前社會的氛圍，社會大眾可能不到2年就忘了這件事，但古校長選擇走一條最難走的路，強調歷史不應被抹去，而應該被彰顯其重要性，甚至寫入屏東大學的校史中，他很敬佩古校長以教育家的高度和思維，願意把這個事件轉為具有教育示範意義，也很支持學校的做法。

至於涉侵權案的許姓老師已由屏大召開三級教評會審議，做出停聘處分，目前函報教育部核定中。

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