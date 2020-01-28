武漢肺炎》視察桃機防疫 陳時中：旅客若不配合抓起來法辦

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）28日下午前往桃園機場，視察防疫人員在空橋門口收取旅客入境健康聲明卡作業情形。（記者朱沛雄攝）

2020-01-28 20:06:01

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防止武漢肺炎在台爆發疫情，桃園機場加強防疫作為，卻在日前發生入境旅客填寫入境健康聲明卡內容不實，以及故意對支援檢疫的保警咳嗽的狀況。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午再度巡視桃園機場防疫工作，強調防疫不能當兒戲，指示保警及檢疫官嚴格執行公權力，若入境旅客不配合檢疫作業應抓起來依法處理。

陳時中今日下午前往桃園機場第2航廈，直接到C4空橋門口，了解保一總隊員警支援疾管署檢疫官，在空橋門口收取旅客入境健康聲明表作卡情形。班機尚未抵達前，陳時中先瞭解桃園機場公司在空橋門口張貼關於武漢肺炎疫情海報、標語，以及檢疫作業人員配置情形。

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旅客下機後，保警及檢疫官逐一檢視審查旅客健康聲明卡內容，沒有異常的旅客放行經過入境長廊通關，有疑慮的旅客則暫時留置，稍後帶往發燒篩檢站進一步篩檢過濾。檢視聲明卡需要幾秒鐘的時間，讓下機旅客隊伍回堵至機門口，但旅客都能配合防疫作業。

陳時中今日接受媒體訪問時表示，今天到桃園機場主要是了解第一線防疫工作是否落實，並慰勉、鼓勵辛苦的防疫同仁；由於前幾天第一線檢疫作業發生一些狀況，他今天特別再來確定一下是否還有類似情況。他強調，防疫不能當兒戲，要求第一線的防疫同仁嚴格執行檢疫規定，嚴密把關避免有任何漏洞，若有旅客不配合，一律抓起來依法處理。

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防疫人員在空橋門口收取旅客入境健康聲明卡。（記者朱沛雄攝）

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日下午再度巡視桃園機場防疫工作，強調防疫不能當兒戲，指示保警及檢疫官嚴格執行公權力，若入境旅客不配合檢疫作業應抓起來依法處理。（記者朱沛雄攝）

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