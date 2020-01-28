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7500武漢人來台？移民署駁斥：12/30-1/23僅756人入境

防疫人員在桃機空橋門口收取旅客入境健康聲明卡。（記者朱沛雄攝）

防疫人員在桃機空橋門口收取旅客入境健康聲明卡。（記者朱沛雄攝）

2020-01-28 19:53:52

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕針對中國媒體報導指出約7500多人在23日武漢封城前搭機來台的傳聞，移民署國境事務大隊今天表示，從去年12月30日到今年1月23日，自武漢入境台灣的中國人士為756人，其中375人已經離境。另外，移民署表示，依中央流行疫情指揮中心公告事項規定，自23日到27日，被拒絕入境的中國旅客共計有482人，被拒入境旅客經疾管署體溫篩檢無虞後，交由航空公司儘速安排班機離境。

武漢市長周先旺日前在「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作」例行記者會中表示，受疫情影響，已有500多萬人在23日封城之前就已經離開武漢，而根據中國媒體《第一財經》利用大數據分析指出其中約有7500多人搭機來台。

對此，移民署國境事務大隊指出，統計去年12月30日到今年1月23日期間，自武漢入境之中國人士為756人，其中375人已出境，在台381人，包含觀光1名（確診隔離）、探親220名、依親99名、長居23名、中配團聚25名、定居4名、中生9名。

國境事務大隊表示，去年12月30日到今年1月23日期間，自武漢入境台灣的中國人士為756人，其中375人已經離境，統計數字顯示中國媒體報導的數字與實際來台人數有差距。

移民署表示，依據中央流行疫情指揮中心決定，針對中國人士來台各類交流均已訂有明確、嚴謹規範，移民署及相關機關持續依規定把關，落實邊境防疫，呼籲國人不必憂慮。

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