武漢肺炎》台商涉隱匿病情 雄檢今分案偵辦

台商涉隱匿武漢肺炎病情，雄檢主動分案偵辦。（記者鮑建信攝）

2020-01-26 12:21:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕感染武漢肺炎的台商返台前吃退燒藥，疑隱匿病情入境小港機場，涉嫌違反傳染病防治法，刑責3年以下，高雄地檢署今天分案啟動調查，由檢察官吳韶芹指揮警方偵辦，將調閱該名台商出入境等資料，追究該有無刑責。

高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靜雅今天表示，檢方已主動分案偵辦，並結合市警局衛生局查明可能的傳染途經，及釐清該名台商可能涉及責任，同時將發函相關單位調閱該名台商的資料，釐清案情。

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這名台感染武漢肺炎台商，在中國武漢疑似染病發燒，返台前卻吃退燒藥，躲過發燒檢查入境小港機場後，搭捷運在巨蛋站下車，後來又跑到金芭黎舞廳跳舞，導致一名舞小姐疑發燒住院隔離，數10人在家自主管理。

雄檢認為該名台商隱匿病情，涉嫌違反傳染病防治法，刑責為3年以下有期徒刑、拘役、罰金，主動展開偵辦，並指派檢察官吳韶芹分他案，指揮苓雅分局調查。

據了解，檢方將發函移民署、衛生局等單位，調閱該名台商出入境資料、發病狀況等相關資料，釐清有無刑責。

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